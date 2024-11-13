Atatürk ve Iğdır Üniversiteleri Ortak Projeler İçin Güç Birliği Yapıyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, misafir ettiği Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ile iki üniversite arasında yapılabilecek ortak projeler ve iş birliği imkanları üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Hacımüftüoğlu, üniversitelerinin yürüttüğü akademik çalışmalar ve bilimsel projeler hakkında misafirine kapsamlı bilgiler sundu. Görüşmede, özellikle araştırma-geliştirme, yüksek lisans ve doktora programları ile öğrenciler arası değişim projeleri gibi konularda iş birliği yapılması gerektiği vurgulandı.

Ziyarette; eğitimde daha yenilikçi yöntemler ve uygulamalı bilimsel çalışmalar geliştirmek amacıyla üniversiteler arasında güçlü bir iş birliğinin kurulmasının önemine değinildi. Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi olarak, bölgesel kalkınmayı destekleyecek projeler üzerinde yoğunlaştıklarını belirterek, bu tür projelerin Iğdır Üniversitesi ile birlikte daha geniş bir etki oluşturabileceğini ifade etti.

Rektör Alma ise, Iğdır Üniversitesinin özellikle tarım, enerji ve çevre alanlarında güçlü akademik altyapı oluşturduğunu ve bu alanlarda Atatürk Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapmayı çok değerli bulduğunu belirtti.

Rektör Hacımüftüoğlu daha sonra konuğu Prof. Dr. Alma ile birlikte Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesini (ABBM) ziyaret etti. Bilim müzesinin Anadolu'da biyoçeşitliliği araştırmak ve korumak için öncü olduğunu belirten müze koordinatörü Prof. Dr. Levent Gültekin, Rektör Hacımüftüoğlu ve mevkidaşı Rektör Alma'ya müze hakkında bilgi verdi.

Ziyaret; ortak araştırma projeleri, akademik kongreler ve seminerlerin düzenlenmesi gibi ana başlıklar üzerinde fikir birliğine varılmasıyla sona erdi. - ERZURUM