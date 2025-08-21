Atatürk Üniversitesi ve Southwest Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Atatürk Üniversitesi, uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirme yolunda önemli bir adım daha attı. Bu kapsamda, Çin'in önde gelen eğitim kurumlarından olan Southwest Üniversitesinden Prof. Dr. Deshou Wang, Prof. Dr. Wenjing Tao ve beraberlerindeki akademisyenler Atatürk Üniversitesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında fakültede üç sunum yapan ve öğrencilerle iki saatlik bir eğitim programı gerçekleştiren ekip, özellikle CRISPR/Cas9 genom düzenleme tekniğinin su ürünleri sektöründe kullanımına yönelik önemli bilgileri paylaştı. Dünyada balıklarda genom editleme konusunda CRISPR/Cas9 teknolojisini ilk kez başarıyla kullanan ve bu alanda laboratuvarı dünyada bir numara kabul edilen Prof. Dr. Wang, deneyimlerini öğrenciler ve akademisyenlerle paylaşarak büyük ilgi topladı.

Gerçekleştirilen toplantılarda, ülkemizin su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların çözümünde CRISPR genom editleme tekniğinin nasıl kullanılabileceği tartışıldı. Ayrıca gelecekte ortaklaşa yürütülecek araştırma başlıkları belirlendi. Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesinden iki doktora öğrencisinin Southwest Üniversitesinde eğitim görmesi kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra akademisyen ve öğrenci değişim programları ile ortak araştırma projelerini içeren bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Heyet, ziyaretleri sırasında Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile de bir araya geldi. Yapılan görüşmede iki üniversite arasındaki iş birliği protokolü imzalanarak resmiyet kazandı.

"Üniversitemiz, Uluslararası Bilimsel İş Birliklerine Büyük Önem Vermektedir"

Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Üniversitemiz, uluslararası bilimsel iş birliklerine büyük önem vermektedir. Çin'in önde gelen üniversitelerinden Southwest Üniversitesi ile imzaladığımız bu protokol hem öğrencilerimizin hem de akademisyenlerimizin dünyadaki en güncel bilimsel yöntemlerle buluşması açısından son derece değerli. Özellikle CRISPR/Cas9 teknolojisinin su ürünleri alanında kullanımına dair yapılan çalışmalar, ülkemiz için stratejik öneme sahiptir. Bu iş birliği sayesinde bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra geleceğin bilim insanlarına da önemli fırsatlar sunulacaktır."

Atatürk Üniversitesi, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden vizyoner yaklaşımıyla, dünya çapında güçlü akademik bağlar kurmaya ve bu bağları somut projelerle desteklemeye devam ediyor. - ERZURUM