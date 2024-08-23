Üye Girişi
Haberler

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri, Akıllı İlaç Takip Sistemi Projesi İle Rektörü Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Furkan Güneş ile Ömer Faruk Aydın, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, başarılı öğrencilerin geliştirdiği 'Pupill Health: Akıllı İlaç Takip Sistemi' projesi ele alındı. Proje, ilaç kullanımını kolaylaştıran ve hastaların tedavi süreçlerini daha güvenli hale getiren bir mobil uygulama olarak dikkat çekiyor.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Furkan Güneş ile Ömer Faruk Aydın, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, başarılı öğrencilerin Atatürk Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı akademisyenleriyle birlikte geliştirdiği "Pupill Health: Akıllı İlaç Takip Sistemi" projesi ele alındı. Bu yenilikçi proje, TÜBİTAK'tan birincilik ödülü almasının yanı sıra girişimcilik desteğiyle de büyük bir başarı elde etti.

Projenin danışmaları arasında yer alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun da yakından takip ettiği sistem, ilaç kullanımını kolaylaştıran ve hastaların tedavi süreçlerini daha güvenli hale getiren bir mobil uygulama olarak dikkat çekiyor. Proje geliştiricisi Güneş ile proje yöneticisi Aydın, projeyle ilgili yaptıkları açıklamada, dünya genelinde ilaç kullanımında ciddi problemler yaşandığını ve kullanılan ilaçların yaklaşık yüzde 50'sinin yanlış kullanıldığını ifade ettiler. Başarı öğrenciler verdikleri bilgide: "Her 10 hastadan biri, ilaçların yanlış kullanımı nedeniyle hastanelere başvurmak zorunda kalıyor. Pupill Health sistemi, bu sorunu çözmeye yönelik önemli bir adım olacak" dediler.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise öğrencilerinin böyle yenilikçi ve topluma faydalı projelerde yer almasının gurur verici olduğunu belirterek: "Atatürk Üniversitesi olarak, sadece akademik başarı değil, aynı zamanda toplumsal problemlere çözüm üretebilecek girişimci gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Furkan Güneş ve ekibini, bu önemli başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Projelerinin, sağlık alanında dikkat çekeceğine ve mevcut soruna çözüm olacağına inanıyorum" dedi.

Ziyaret, Pupill Health sisteminin gelecekteki geliştirme aşamaları ve potansiyel iş birlikleri üzerine yapılan görüş alışverişiyle sona erdi. Güneş ve Aydın, projeye sağladığı destek ve yakın ilgisi için Rektör Hacımüftüoğlu'na teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi Ömer Faruk Aydın Rektör Aydın Güneş Yerel Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! Ankara 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? Alanyaspor- Göztepe maçı ne zaman? Alanyaspor- Göztepe maçı sata kaçta, hangi kanalda? 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! İstanbul 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? PSG- Montpellier maçı ne zaman? PSG- Montpellier maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla- Villarreal maçı ne zaman? Sevilla- Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Sil Süpür neden yok? Türk Telekom Sil Süpür neden çıkmıyor? 23 Ağustos son gelişmeler... Cuma namazı ne zaman biter? 23 Ağustos cuma namazı ne kadar sürüyor? Ankara su kesintisi sorgulama! 23 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? 23 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 23 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! DEPREM Mİ OLDU? Son dakika deprem nerede oldu? 23 Ağustos son depremler! Çalışma saatleri düşecek mi? İş Kanunu değişecek mi? Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri ne olacak? CANLI DÖVİZ KURU 23 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? KPSS P48 puan türü neden hesaplanmaz? KPSS puanı hangi durumlarda hesaplanmaz? KPSS puan türleri nelerdir? KPSS P3 nedir? P3 hangi meslekler oluyor? KPSS P3 puan türü ne anlama gelir? Hemşirelik KPSS puan türü hangisi? KPSS hemşirelik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılıyor? KPSS 60,61,62,63,64,65,70,75,80 puanla nereye girilir, memur olunur mu? KPSS (Lisans) kaç puanla, nerelere girilir? 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları neden açıklanmadı? DGS SONUÇLARI SON DURUM!
title