Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma Merkezi Başmüdürü Fedli Dumlu'nun Annesi Vefat Etti

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başmüdürü Fedli Dumlu'nun annesi, bir süredir tedavi görüyordu ve vefatının ardından cenazesi Horasan Güzelyayla Mahallesi Camii'nde kılınan namazla toprağa verildi.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başmüdürü Fedli Dumlu ve İş İnsanı Yakup Dumlu'nun annesi vefat etti.

Bir süredir tedavi gören ve önceki gün vefat eden merhumenin cenazesi öğlen namazına müteakip Horasan Güzelyayla Mahallesi Camii'nde kılınan namaz sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bilgehan Erkut, Üniversite personeli ve yakınları katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
