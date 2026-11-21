Atatürk Üniversitesi, QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması Sürdürülebilirlik 2027 listesinde dünya genelinde 708. basamakta yer aldı. Üniversite, listedeki Türk üniversiteleri arasında ilk 1000'e giren 23 kurumdan biri oldu. Türkiye sıralamasında ise Devlet Üniversiteleri arasında 9. sıraya yerleşen Atatürk Üniversitesi, başarılı konumunu daha da güçlendirdi.

107 ülke ve bölgeden 2003 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Türkiye, 62 üniversiteyle temsil edildi. Geçen yıl 53 olan sayı bu yıl 62'ye yükseldi. Türkiye, en fazla üniversiteyle temsil edilen ülkeler arasında dünyada 6., Avrupa ve Asya'da 3. sırada yer aldı. Türk üniversitelerinden 23'ü ilk 1000'de bulunuyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu şunları söyledi: "Sürdürülebilirlik, üniversitemizin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerinin ortak paydasıdır. Dünya sıralamasında 708. basamakta yer almak, bu alandaki emeğin uluslararası düzeyde görünür olduğunu gösteriyor. Başarıda emeği olan akademisyenlerimize, idari personelimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Amacımız, ürettiğimiz bilgiyi iklim, çevre ve toplumsal eşitlik alanlarında somut çözümlere dönüştürmek. Önümüzdeki dönemde bu alandaki çalışmalarımızı güçlendirerek sıralamadaki yerimizi daha ileri taşımayı hedefliyoruz."

Sıralama, Çevresel Etki (%45), Sosyal Etki (%45) ve Yönetişim (%10) başlıklarındaki performans üzerinden belirleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı