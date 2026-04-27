Atatürk Üniversitesi projeleri, ulusal ve uluslararası desteklerle güçlenmeye devam ediyor

Atatürk Üniversitesi bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalar, ulusal ve uluslararası desteklerle güçlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin destekleriyle hazırlanan önemli bir araştırma projesi, TÜBİTAK-ARDEB 3501 programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Doç. Dr. İsmail Seçkin Çardaklı yürütücülüğünde hazırlanan "Atık Midye Kabuğundan Elde Edilen Kitosan ile Kaplanmış Kalsiyum Bazlı Biyoseramiklerin (BCP ve CaSiO) Kontrollü Bozunma ve İlaç Salım Profillerinin İncelenmesi" başlıklı proje; sürdürülebilirlik, biyomalzeme geliştirme ve sağlık teknolojileri alanında dikkat çeken yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Projede, Doç. Dr. Afife Büşra Uğur Kaplan ve Doç. Dr. Ahmet Emre Paksoy araştırmacı olarak yer alırken, Prof. Dr. Gülşen Tozsin danışmanlık görevini üstleniyor.

Söz konusu çalışma, biyolojik atık niteliğindeki midye kabuklarının hem organik hem de inorganik bileşenlerinin birlikte değerlendirilmesini hedefleyerek, çevre dostu ve yüksek katma değerli hibrit biyomalzemelerin geliştirilmesini amaçlıyor. Proje kapsamında elde edilecek biyoseramik yapıların, kontrollü ilaç salım sistemleri ve ortopedik uygulamalarda kullanılabilirliği detaylı olarak incelenecek. Bu yönüyle çalışma, hem sağlık alanında yenilikçi çözümler sunması hem de atıkların ekonomiye kazandırılması açısından büyük önem taşıyor.

Atatürk Üniversitesinin araştırma ve inovasyon odaklı vizyonunun bir göstergesi olan bu başarı, üniversitenin bilimsel üretkenliğini ve proje geliştirme kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. TÜBİTAK desteği almaya hak kazanan proje, aynı zamanda disiplinlerarası iş birliğinin güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ile Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Burmaoğlu ise Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun tebriklerini iletmek üzere başarılı bilim insanını ziyaret ederek, bilimsel çalışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - ERZURUM

