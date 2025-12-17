Rektör Hacımüftüoğlu, Tüba-Gebip ödülü sahibi Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz'ı ağırladı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından verilen 2025 Yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülüne layık görülen Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz'ı makamında misafir ederek, elde ettiği önemli başarı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Bilimsel çalışmaları, uluslararası düzeyde ses getiren yayınları ve özellikle artırılmış gerçeklik ile yapay zeka tabanlı öğretim teknolojileri alanında geliştirdiği yenilikçi projeleriyle TÜBA-GEBİP Ödülüne değer görülen Prof. Dr. Yılmaz'ın başarısı, üniversite camiasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Ziyarette konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz'ın elde ettiği başarının yalnızca bireysel bir ödül olmanın ötesinde, üniversitenin bilimsel vizyonunu ve araştırma gücünü yansıttığını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'nin en prestijli bilim ödüllerinden biri olan TÜBA-GEBİP'in üniversitemiz öğretim üyesine layık görülmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz'ın bu anlamlı ödülü kazanması; disiplinli akademik çalışmasının, yenilikçi bakış açısının ve üniversitemizin nitelikli bilim insanlarını destekleyen anlayışının somut bir sonucudur. Kendisini gönülden tebrik ediyor, bilim dünyasına sunduğu katkıların artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin genç ve üretken akademisyenleri desteklemeye devam edeceğini belirterek, elde edilen bu tür başarıların üniversitenin ulusal ve uluslararası bilim ekosistemindeki görünürlüğünü daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz ise nazik ev sahipliği ve destekleri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na teşekkür ederek, yürüttüğü bilimsel çalışmalarını Atatürk Üniversitesi çatısı altında sürdürmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret, başarı temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ERZURUM