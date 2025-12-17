Haberler

Rektör Hacımüftüoğlu, Tüba-Gebip ödülü sahibi Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz'ı ağırladı

Rektör Hacımüftüoğlu, Tüba-Gebip ödülü sahibi Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz'ı ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz, TÜBA tarafından 2025 Yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülüne layık görüldü. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Yılmaz'ı makamında ağırlayarak başarılarını kutladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından verilen 2025 Yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülüne layık görülen Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz'ı makamında misafir ederek, elde ettiği önemli başarı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Bilimsel çalışmaları, uluslararası düzeyde ses getiren yayınları ve özellikle artırılmış gerçeklik ile yapay zeka tabanlı öğretim teknolojileri alanında geliştirdiği yenilikçi projeleriyle TÜBA-GEBİP Ödülüne değer görülen Prof. Dr. Yılmaz'ın başarısı, üniversite camiasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Ziyarette konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz'ın elde ettiği başarının yalnızca bireysel bir ödül olmanın ötesinde, üniversitenin bilimsel vizyonunu ve araştırma gücünü yansıttığını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'nin en prestijli bilim ödüllerinden biri olan TÜBA-GEBİP'in üniversitemiz öğretim üyesine layık görülmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz'ın bu anlamlı ödülü kazanması; disiplinli akademik çalışmasının, yenilikçi bakış açısının ve üniversitemizin nitelikli bilim insanlarını destekleyen anlayışının somut bir sonucudur. Kendisini gönülden tebrik ediyor, bilim dünyasına sunduğu katkıların artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin genç ve üretken akademisyenleri desteklemeye devam edeceğini belirterek, elde edilen bu tür başarıların üniversitenin ulusal ve uluslararası bilim ekosistemindeki görünürlüğünü daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz ise nazik ev sahipliği ve destekleri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na teşekkür ederek, yürüttüğü bilimsel çalışmalarını Atatürk Üniversitesi çatısı altında sürdürmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret, başarı temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Sadettin Saran 'Yorum yaparsa döner ücretsiz' diyen esnafın gönderisine kayıtsız kalmadı

"Yorum yaparsa döner ücretsiz" diyen esnafa kayıtsız kalmadı
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Sörloth maç kadrosuna alınmadı

Maç kadrosuna alınmadı
Devlet 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi alacağından vazgeçecek

Tarih netleşti! Devlet, yüz binlerce kişinin borcunu siliyor
Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor

Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor
Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı! Kadınları SGK'lı çalışan gibi göstermişler

Sapıkların elinden kurtarılan kadınlarla ilgili çarpıcı SGK detayı
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Bursa'daki baba-kızın aynı evde ölümündeki sır perdesi aralandı

Baba-kızın ölümündeki sır perdesi aralandı! Detaylar korkunç
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
title