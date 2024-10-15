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Atatürk Üniversitesi'nden Su Toksikolojisi Üzerine Kapsamlı Çalışma

Atatürk Üniversitesi'nden Su Toksikolojisi Üzerine Kapsamlı Çalışma
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Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından editörlüğü yapılan, iç sulardaki aquatic toksikoloji alanındaki gelişmeleri ele alan kitap, uluslararası yayınevi Springer tarafından yayımlandı. Kitap, çevresel kirlilik etkenlerini detaylı bir şekilde inceleyerek, araştırmacılara önemli bir kaynak sunmayı amaçlıyor.

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyelerinin editörlüğünü yaptığı ve iç sulardaki aquatic toksikoloji alanında yeni gelişmeleri ele alan önemli bir bilimsel çalışma, uluslararası arenada saygın bir yeri olan Springer Yayınevi tarafından yayınlandı.

Prof. Dr. Muhammed Atamanalp, Prof. Dr. Gonca Alak, Doç. Dr. Arzu Uçar ve Doç. Dr. Veysel Parlak'ın editörlüğünü üstlendiği kitap, çoklu çevresel kirlilik etkenlerinin detaylı bir şekilde irdelendiği güncel araştırmaları içeriyor.

Kitap, çevresel kirleticiler sucul ekosistemler üzerindeki etkilerini bilimsel bir perspektifle ele alırken, su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bilim insanlarına, çevre mühendislerine ve ekoloji alanında araştırma yapanlara önemli katkılar sunmayı hedefliyor. Aquatic toksikoloji konusundaki son gelişmeleri kapsayan bu kapsamlı çalışma, sucul çevrelerdeki kirleticilerin ekosistem ve canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini çok boyutlu bir yaklaşımla değerlendiriyor.

Uluslararası düzeyde önemli bir yayınevi olan Springer tarafından yayınlanan bu eser, sucul ekosistemlerdeki çevresel kirleticiler üzerine çalışan araştırmacılar için kritik bir başvuru kaynağı olarak kabul ediliyor. Kitap, su kaynakları yönetimi, çevresel sürdürülebilirlik ve toksikoloji alanında çalışan bilim insanlarına ışık tutarken, küresel anlamda çevresel kirleticiler sucul yaşam üzerindeki etkilerini anlamak ve çözüm üretmek için kapsamlı bir bilimsel kaynak sunuyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Yayımlanan Eserin Referans Bir Kaynak Olacağına İnanıyorum"

Atatürk Üniversitesinin, gerçekleştirdiği bu tür prestijli çalışmalarla bilim dünyasına katkı sunmaya devam ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin bilimsel üretkenliği ve uluslararası alanda giderek güçlenen konumuna dikkat çekerek, bu kitabın bilim dünyasına ve çevre sağlığına sunacağı katkıların heyecan verici olduğunu belirtti. Hacımüftüoğlu: "Su ürünleri ve çevre sağlığı alanında böylesine kapsamlı bir çalışmanın üniversitemizden çıkmış olması hem bilim camiasında hem de çevresel sorunlara çözüm arayan kesimlerde büyük yankı bulacaktır. Bu değerli katkıları için öğretim üyelerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hacımüftüoğlu ayrıca bu tür çalışmaların Atatürk Üniversitesinin akademik anlamda uluslararası düzeydeki itibarını güçlendirdiğini ve üniversitenin çevre sorunlarına yönelik çözümler geliştirme misyonunu daha da pekiştirdiğini vurguladı. Kitabın, su ürünleri ve çevre bilimi alanında referans bir kaynak olacağını dile getirerek, editörler başta olmak üzere tüm katkı sağlayan öğretim üyelerine teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi Sağlık Eğitim Çevre Yerel

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