Atatürk Üniversitesi'nden NEJM Dergisinde Önemli Yayın

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yener Aydın'ın çalışması, tıp dünyasının en saygın ve en etkili bilimsel yayın organlarından biri olan The New England Journal of Medicine (NEJM) dergisinde yayımlandı.

Impact faktörü 78.5 olan NEJM, sağlık bilimleri alanında küresel ölçekte en prestijli dergiler arasında yer alıyor ve milyonlarca akademisyen ile sağlık profesyoneli tarafından yakından takip ediliyor. Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinin bu platformda yayımlanan bilimsel katkıları, hem üniversitenin uluslararası akademik görünürlüğünü artırmakta hem de Türk tıbbının dünya sahnesindeki temsil gücünü güçlendiriyor.

Prof. Dr. Yener Aydın'ın "Ruptured Pulmonary Hydatid Cyst" başlıklı vaka sunumunda, komplike akciğer kist hidatiği olgularında akciğer grafisinde nadiren gözlenen "çift kubbe görünümü" üzerinden tanı süreci ele alındı. Bu çalışma, göğüs cerrahisi pratiğine önemli bir katkı sunarken, aynı zamanda Atatürk Üniversitesinin bilimsel üretkenliğini ve akademik kadrosunun nitelikli araştırmalar üretme konusundaki yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Atatürk Üniversitesi, tıp alanında yürütülen nitelikli araştırmalarla hem ülkemize hem de uluslararası bilim camiasına katkı sunmaya devam ediyor. - ERZURUM