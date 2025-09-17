Haberler

Atatürk Üniversitesi'nden NEJM Dergisinde Önemli Yayın

Atatürk Üniversitesi'nden NEJM Dergisinde Önemli Yayın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Yener Aydın'ın çalışması, NEJM dergisinde yayımlanarak Türk tıbbının uluslararası alandaki gücünü bir kez daha gösterdi. Çalışma, akciğer kist hidatiği tanı sürecine önemli katkılar sağlıyor.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yener Aydın'ın çalışması, tıp dünyasının en saygın ve en etkili bilimsel yayın organlarından biri olan The New England Journal of Medicine (NEJM) dergisinde yayımlandı.

Impact faktörü 78.5 olan NEJM, sağlık bilimleri alanında küresel ölçekte en prestijli dergiler arasında yer alıyor ve milyonlarca akademisyen ile sağlık profesyoneli tarafından yakından takip ediliyor. Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinin bu platformda yayımlanan bilimsel katkıları, hem üniversitenin uluslararası akademik görünürlüğünü artırmakta hem de Türk tıbbının dünya sahnesindeki temsil gücünü güçlendiriyor.

Prof. Dr. Yener Aydın'ın "Ruptured Pulmonary Hydatid Cyst" başlıklı vaka sunumunda, komplike akciğer kist hidatiği olgularında akciğer grafisinde nadiren gözlenen "çift kubbe görünümü" üzerinden tanı süreci ele alındı. Bu çalışma, göğüs cerrahisi pratiğine önemli bir katkı sunarken, aynı zamanda Atatürk Üniversitesinin bilimsel üretkenliğini ve akademik kadrosunun nitelikli araştırmalar üretme konusundaki yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Atatürk Üniversitesi, tıp alanında yürütülen nitelikli araştırmalarla hem ülkemize hem de uluslararası bilim camiasına katkı sunmaya devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den sürpriz buluşma

Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den sürpriz karar! Sonunda ikna oldular
İşgal altındaki Gazze'de korkunç bilanço! İsrail kara harekatının ne zaman biteceğini açıkladı

Korkunç bilanço! İsrail kara harekatının ne zaman biteceğini açıkladı
Çocuklarının yanında tokatlanan baba o anları anlattı: Egosunu tatmin etmek için tokat attı

Çocuklarının yanında tokatlanan baba o anları anlattı: Bana zorla...
Selçuk Bayraktar tarih verdi: Çelik Kubbe'yi tam kapasite oluşturmuş olacağız

Bayraktar tarih verdi! Türkiye'nin üzerinde kuş uçurtmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KYK yurduna yerleşen genç kız, odasının manzarasını görünce ağladı

KYK yurdunda odasının manzarasını görünce ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.