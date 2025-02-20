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Atatürk Üniversitesi'nden Emekli Personellere Vefa Töreni

Atatürk Üniversitesi'nden Emekli Personellere Vefa Töreni
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Atatürk Üniversitesi, uzun yıllar görev yapan emekli personellerini onurlandırmak amacıyla 'Kurumsal Vefa ve Hizmet Ödülleri Töreni' düzenledi. Törende duygusal anlar yaşandı ve emekli çalışanlara teşekkür belgeleri ile plaketler verildi.

Atatürk Üniversitesi, kurum bünyesinde uzun yıllar görev yaparak emekliye ayrılan personellerine vefa göstermek amacıyla ilk kez "Kurumsal Vefa ve Hizmet Ödülleri Töreni" düzenledi.

Genel Sekreterlik ve bağlı birimlerde 16 Ağustos 2024 sonrası emekli olan personellerin onurlandırıldığı tören, Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun üniversitenin gelişiminde emeği geçen personellerin katkılarına vurgu yaparak başladığı açılış konuşmasında: "Atatürk Üniversitesi, yalnızca bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, köklü bir gelenek ve aidiyet duygusuyla şekillenen büyük bir ailedir. Bu ailenin her bir ferdi, görev yaptığı süre boyunca bilgi ve deneyimiyle üniversitemizin gelişimine katkı sağlamıştır. Bugün burada, uzun yıllar özveriyle hizmet etmiş, üniversitemize emek vermiş değerli çalışma arkadaşlarımızı uğurlamanın gururunu ve aynı zamanda hüznünü yaşıyoruz. Sizlerin bıraktığı izler, kuruma duyduğunuz bağlılık ve özveri, bizler için daima yol gösterici olacaktır. Atatürk Üniversitesi ailesi olarak, sizlere sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir emeklilik hayatı diliyoruz" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından, emekli olan personellere teşekkür belgeleri ve plaketleri takdim edildi. Duygusal anlara sahne olan törende, emekli personeller Atatürk Üniversitesi çatısı altında geçen yıllarını ve hatıralarını paylaşarak veda etti.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona ererken, katılımcılar üniversitenin vefa kültürünü yaşatan bu anlamlı organizasyondan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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