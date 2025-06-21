Atatürk Üniversitesi'nden Denetimli Serbestlik Protokolü

Atatürk Üniversitesi'nden Denetimli Serbestlik Protokolü
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Atatürk Üniversitesi, sosyalleşme ve topluma kazandırma amacıyla denetimli serbestlik hizmetleri için önemli bir protokol imzaladı. Protokol, eğitim, sosyal sorumluluk projeleri ve bilimsel araştırmaların ortaklaşa yürütülmesini öngörüyor.

Toplumsal sorunlara çözüm üretme ve kamu yararına hizmet etme anlayışıyla hareket eden Atatürk Üniversitesi, sosyal sorumluluk odaklı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda; Erzurum, Hınıs ve Oltu Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Denetimli Serbestlik Hizmetleri alanında iş birliğini içeren önemli bir protokol imzalandı.

Protokol çerçevesinde; eğitim faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık oluşturma etkinlikleri ve bilimsel araştırmaların ortaklaşa yürütülmesi planlanıyor. Böylece hükümlü bireylerin yeniden topluma kazandırılması sürecinde akademik destek ve saha uygulamaları bir arada değerlendirilecek.

Düzenlenen imza törenine; Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul katıldı. Protokol ile üniversite bünyesindeki akademik bilgi birikiminin ve insan kaynağının, denetimli serbestlik hizmetlerinin daha etkin, bilimsel ve topluma faydalı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversitemizin Akademik Potansiyelini Kamu Hizmetine Sunuyoruz"

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma kurumları değil, aynı zamanda topluma yön veren, sosyal sorunların çözümüne katkı sunan yapılar olduğunu vurguladı. Denetimli serbestlik uygulamalarının toplumsal barış ve yeniden topluma kazandırma süreci açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu protokollerle üniversitemizin akademik potansiyelini kamu hizmetine sunuyor, aynı zamanda sosyal sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz" dedi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ise konuşmasında, üniversitelerle yapılan bu tür iş birliklerinin hem birey hem de toplum açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Aydemir, Atatürk Üniversitesi ile yürütülecek ortak çalışmaların, denetimli serbestlik tedbirlerinin daha nitelikli şekilde uygulanmasına olanak sağlayacağını belirtti.

Atatürk Üniversitesinin bilgiyle toplumu dönüştürme misyonu doğrultusunda atılan bu adım, kamu kurumları arasındaki dayanışmanın ve iş birliğinin güzel bir örneğini oluşturuyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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