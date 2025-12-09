Atatürk Üniversitesi'nden afet iletişiminde önemli adım

Atatürk Üniversitesi, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında yürütülen Kablosuz Tümleşik Acil Afet Haberleşme Sistemi Projesi ile afet iletişimi konusunda önemli bir aşama kaydetti. Üniversite tarafından geliştirilen sistem doğrultusunda, telsizle haberleşme menzili yaklaşık 100 kilometrelik bir genişliğe ulaştı.

Proje çerçevesinde Atatürk Üniversitesi ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) iş birliğiyle Doğu Anadolu Gözlemevine yerleştirilen Amatör Telsiz Rölesi, bölgedeki iletişim altyapısını güçlendiren stratejik bir konumda hizmet vermeye başladı. Bu sayede bölgesel afetlerde yaşanabilecek iletişim kopukluklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Erzurum Şube Başkanı Ömer Faruk Özler ile birlikte telsiz üzerinden 70 kilometre uzaklıktaki proje yürütücüsü Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Faruk Baturalp Günay'a bağlanarak projenin startını verdi. Gerçekleşen bağlantı, sistemin sahadaki etkinliğini somut şekilde ortaya koydu.

"Toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda çözüm odaklı çalışmalarla sahadayız"

Rektör Hacımüftüoğlu, afet anlarında kesintisiz haberleşmenin hayati önem taşıdığını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Erzurum ve çevre iller için olası afetlerde GSM kaynaklı iletişim kesintileri yaşanması muhtemeldir. Bu nedenle TRAC Erzurum Şubesi ile yürüttüğümüz bu proje, afet yönetimi açısından stratejik bir güvenlik ağı oluşturuyor. Amacımız, bu sistemi daha da geliştirerek çok daha geniş bir coğrafyada iletişim kopukluğunu tamamen ortadan kaldırmak. Üniversite olarak yalnızca bilimsel üretimle değil, toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda çözüm odaklı çalışmalarla sahadayız."

Projeyi sahada yürüten Dr. Öğr. Üyesi Faruk Baturalp Günay ise geliştirilen sistem sayesinde afet anlarında veri, ses ve konum bilgilerinin güvenli biçimde iletilebileceğini ifade ederek, altyapının bölge için büyük bir kazanç olduğunu belirtti.

Atatürk Üniversitesi, yenilikçi teknolojik çözümler üretme misyonu doğrultusunda, afet iletişimi alanında yürütülen bu projeyle hem bölgesel hem de ulusal ölçekte önemli bir katkı sunmayı hedefliyor. Üniversite yönetimi, sistemin yakın gelecekte daha geniş bir kapsama sahip olacak şekilde güçlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. - ERZURUM