Haberler

Atatürk Üniversitesi'nden afet iletişiminde önemli adım

Atatürk Üniversitesi'nden afet iletişiminde önemli adım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Üniversitesi, Kablosuz Tümleşik Acil Afet Haberleşme Sistemi Projesi ile afet iletişimini güçlendirdi. Proje sayesinde telsizle haberleşme menzili 100 kilometreye ulaştı ve bölgede iletişim kopukluklarının önlenmesi hedefleniyor.

Atatürk Üniversitesi, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında yürütülen Kablosuz Tümleşik Acil Afet Haberleşme Sistemi Projesi ile afet iletişimi konusunda önemli bir aşama kaydetti. Üniversite tarafından geliştirilen sistem doğrultusunda, telsizle haberleşme menzili yaklaşık 100 kilometrelik bir genişliğe ulaştı.

Proje çerçevesinde Atatürk Üniversitesi ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) iş birliğiyle Doğu Anadolu Gözlemevine yerleştirilen Amatör Telsiz Rölesi, bölgedeki iletişim altyapısını güçlendiren stratejik bir konumda hizmet vermeye başladı. Bu sayede bölgesel afetlerde yaşanabilecek iletişim kopukluklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Erzurum Şube Başkanı Ömer Faruk Özler ile birlikte telsiz üzerinden 70 kilometre uzaklıktaki proje yürütücüsü Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Faruk Baturalp Günay'a bağlanarak projenin startını verdi. Gerçekleşen bağlantı, sistemin sahadaki etkinliğini somut şekilde ortaya koydu.

"Toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda çözüm odaklı çalışmalarla sahadayız"

Rektör Hacımüftüoğlu, afet anlarında kesintisiz haberleşmenin hayati önem taşıdığını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Erzurum ve çevre iller için olası afetlerde GSM kaynaklı iletişim kesintileri yaşanması muhtemeldir. Bu nedenle TRAC Erzurum Şubesi ile yürüttüğümüz bu proje, afet yönetimi açısından stratejik bir güvenlik ağı oluşturuyor. Amacımız, bu sistemi daha da geliştirerek çok daha geniş bir coğrafyada iletişim kopukluğunu tamamen ortadan kaldırmak. Üniversite olarak yalnızca bilimsel üretimle değil, toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda çözüm odaklı çalışmalarla sahadayız."

Projeyi sahada yürüten Dr. Öğr. Üyesi Faruk Baturalp Günay ise geliştirilen sistem sayesinde afet anlarında veri, ses ve konum bilgilerinin güvenli biçimde iletilebileceğini ifade ederek, altyapının bölge için büyük bir kazanç olduğunu belirtti.

Atatürk Üniversitesi, yenilikçi teknolojik çözümler üretme misyonu doğrultusunda, afet iletişimi alanında yürütülen bu projeyle hem bölgesel hem de ulusal ölçekte önemli bir katkı sunmayı hedefliyor. Üniversite yönetimi, sistemin yakın gelecekte daha geniş bir kapsama sahip olacak şekilde güçlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam büyük oranda netleşti

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Rakam büyük oranda netleşti
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
title