Haberler

Atatürk Üniversitesinde millî teknoloji ve girişimcilik buluşması

Atatürk Üniversitesinde millî teknoloji ve girişimcilik buluşması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Üniversitesi, matematikçi Cahit Arf'ın 'Makine düşünebilir mi?' sorusunun izinde düzenlediği 'Milli Teknoloji Hamlesinde Üniversiteler ve Girişimcilik Ekosistemi' konulu konferansla teknoloji ve girişimciliği ele aldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin stratejik bir teknoloji üssü olduğunu vurguladı.

Atatürk Üniversitesi, 1958 yılında dünyaca ünlü matematikçi Cahit Arf'ın üniversite bünyesinde düzenlenen konferansta sorduğu "Makine Düşünebilir mi?" sorusunun izinden giderek, günümüzün yapay zeka ve girişimcilik dünyasına ışık tutan anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen "Milli Teknoloji Hamlesinde Üniversiteler ve Girişimcilik Ekosistemi" başlıklı konferansa, T3 Vakfı Girişim Merkezi Direktörü İrem Bayraktar Aksakal konuk oldu. Programda, Erzurum'un bilim merkezi kimliği ve üniversitenin teknoloji üreten yeni nesil vizyonu vurgulandı.

Cahit Arf'ın Mirası 2026 vizyonuyla birleşiyor

Konuşmasına 1958 yılında Atatürk Üniversitesi'nin ilk öğretim yılında Cahit Arf tarafından verilen tarihi konferansa atıfta bulunarak başlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "68 yıl önce bu çatı altında 'Makine düşünebilir mi?' sorusu sorulurken, bilgisayarlar oda büyüklüğündeydi. Bugün ise o düşünen makineler cebimizde, her an yanımızda. Cahit Arf'ın çizdiği o vizyoner ufku, bugün Milli Teknoloji Hamlesi ile gerçeğe dönüştürüyoruz," dedi.

"Üniversitemiz stratejik bir teknoloji üssüdür"

Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi'nin sadece eğitim veren bir kurum olmanın ötesine geçtiğini belirterek şunları kaydetti: "İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitümüzden İlaç Hammadde Merkezimize, DAYTAM'ın modern laboratuvarlarından Ata Teknokent'in kuluçka merkezlerine kadar her alanda Türkiye'nin yarınlarına stratejik katkılar sunuyoruz. Bizim hedefimiz teknoloji tüketen değil, dünyada söz sahibi olan, yerli ve milli çözümler üreten bir gençlik yetiştirmektir. O gün 'Makineler düşünebilir mi?' diye soran irade, bugün 'Türk gençliği en iyisini yapar' diyen inanca dönüşmüştür."

İrem Bayraktar Aksakal'dan genç girişimcilere altın tavsiyeler

Tecrübelerini gençlerle paylaşmak amacıyla programa katılan T3 Vakfı Girişim Merkezi Direktörü İrem Bayraktar Aksakal ise üniversitelerin girişimcilik ekosistemindeki kritik rolüne değindi. Aksakal, gençlerin enerjisinin ve projelerinin Milli Teknoloji Hamlesinin asıl motor gücü olduğunu vurgulayarak, Atatürk Üniversitesi'nin bu süreçteki öncü rolünün önemine dikkat çekti.

Etkinlik, öğrencilerin yoğun katılımı ve girişimcilik projeleri üzerine gerçekleştirilen interaktif değerlendirmelerin ardından, teknoloji üreten bir gelecek temennisiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek

Vatandaşın dert yandığı konu için olumlu mesaj: Rahatlayacaklar
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı

Bakan Şimşek müjdeyi verdi! 2026 rekorla başladı
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı

Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda'dan çıkardı
Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler 'Bunlar nasıl çocuk?' demeden edemiyor

Videoyu izleyenler "Bunlar nasıl çocuk?" demeden edemiyor
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı

Bakan Şimşek müjdeyi verdi! 2026 rekorla başladı
Hakan Fidan'dan Barış Kurulu çıkışı: Atılması gereken çok fazla adımlar var

Hakan Fidan Davos'ta Barış Kurulu sorusuna böyle yanıt verdi
İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası