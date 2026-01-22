Atatürk Üniversitesinde millî teknoloji ve girişimcilik buluşması

Atatürk Üniversitesi, 1958 yılında dünyaca ünlü matematikçi Cahit Arf'ın üniversite bünyesinde düzenlenen konferansta sorduğu "Makine Düşünebilir mi?" sorusunun izinden giderek, günümüzün yapay zeka ve girişimcilik dünyasına ışık tutan anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen "Milli Teknoloji Hamlesinde Üniversiteler ve Girişimcilik Ekosistemi" başlıklı konferansa, T3 Vakfı Girişim Merkezi Direktörü İrem Bayraktar Aksakal konuk oldu. Programda, Erzurum'un bilim merkezi kimliği ve üniversitenin teknoloji üreten yeni nesil vizyonu vurgulandı.

Cahit Arf'ın Mirası 2026 vizyonuyla birleşiyor

Konuşmasına 1958 yılında Atatürk Üniversitesi'nin ilk öğretim yılında Cahit Arf tarafından verilen tarihi konferansa atıfta bulunarak başlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "68 yıl önce bu çatı altında 'Makine düşünebilir mi?' sorusu sorulurken, bilgisayarlar oda büyüklüğündeydi. Bugün ise o düşünen makineler cebimizde, her an yanımızda. Cahit Arf'ın çizdiği o vizyoner ufku, bugün Milli Teknoloji Hamlesi ile gerçeğe dönüştürüyoruz," dedi.

"Üniversitemiz stratejik bir teknoloji üssüdür"

Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi'nin sadece eğitim veren bir kurum olmanın ötesine geçtiğini belirterek şunları kaydetti: "İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitümüzden İlaç Hammadde Merkezimize, DAYTAM'ın modern laboratuvarlarından Ata Teknokent'in kuluçka merkezlerine kadar her alanda Türkiye'nin yarınlarına stratejik katkılar sunuyoruz. Bizim hedefimiz teknoloji tüketen değil, dünyada söz sahibi olan, yerli ve milli çözümler üreten bir gençlik yetiştirmektir. O gün 'Makineler düşünebilir mi?' diye soran irade, bugün 'Türk gençliği en iyisini yapar' diyen inanca dönüşmüştür."

İrem Bayraktar Aksakal'dan genç girişimcilere altın tavsiyeler

Tecrübelerini gençlerle paylaşmak amacıyla programa katılan T3 Vakfı Girişim Merkezi Direktörü İrem Bayraktar Aksakal ise üniversitelerin girişimcilik ekosistemindeki kritik rolüne değindi. Aksakal, gençlerin enerjisinin ve projelerinin Milli Teknoloji Hamlesinin asıl motor gücü olduğunu vurgulayarak, Atatürk Üniversitesi'nin bu süreçteki öncü rolünün önemine dikkat çekti.

Etkinlik, öğrencilerin yoğun katılımı ve girişimcilik projeleri üzerine gerçekleştirilen interaktif değerlendirmelerin ardından, teknoloji üreten bir gelecek temennisiyle sona erdi. - ERZURUM