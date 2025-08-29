Atatürk Üniversitesi'nde Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtları Başladı

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinde (ATA-AÖF) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için "Sınavsız İkinci Üniversite" kesin kayıtları başladı. Öğrencilere kariyer gelişimlerinde yeni bir fırsat sunan uygulama kapsamında kayıtlar, 3 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.

Farklı alanlarda ikinci bir diploma sahibi olmak isteyen adaylar, herhangi bir önlisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler için ATA-AÖF önlisans programlarını; herhangi bir lisans programından mezun olan, halen okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler için ise hem önlisans hem de lisans programlarını tercih edebilecek. Böylece adaylar, iş ve akademik hayatlarına katkı sağlayacak ikinci bir üniversite eğitimine sınavsız olarak kayıt yaptırabilecek.

"Üniversitemiz, toplumun her kesimine eğitimde fırsat eşitliği sunmayı ilke edinmiştir"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilen nitelikli bireyler yetiştirme hedefiyle bu tür fırsatların önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Üniversitemiz, toplumun her kesimine eğitimde fırsat eşitliği sunmayı ilke edinmiştir. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültemiz aracılığıyla hayata geçirilen 'Sınavsız İkinci Üniversite' uygulaması da bu anlayışın en somut örneklerinden biridir. Öğrencilerimizin farklı disiplinlerde bilgi ve beceri kazanarak kendilerini geliştirmelerine, kariyer planlarını daha güçlü bir şekilde inşa etmelerine katkı sunuyoruz. Her bireyin yaşam boyu öğrenme sürecinde yanında olmayı ve onların geleceğine değer katmayı önemsiyoruz."

Yoğun ilgi gören programlara başvuruların internet üzerinden kolayca yapılabileceğini vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, kayıt işlemleri için ise son tarihin 3 Ekim 2025 olduğunu belirterek adaylara başvuru sürecini kaçırmamaları konusunda hatırlatmada bulundu.

Sunduğu esnek öğrenme imkanlarıyla ön plana çıkan Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, her yıl binlerce öğrenciye eğitim kapısı aralayarak yükseköğretimde fırsat çeşitliliği oluşturmaya devam ediyor. - ERZURUM