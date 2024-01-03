Atatürk Üniversitesi'nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Kuruldu

Toplumun psikolojik ihtiyaçlarına daha fazla katkı sağlamak amacıyla, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Nesil Üniversite Vizyonu Çerçevesinde Kuruldu

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2017 tarihinde 30195 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak Atatürk Üniversitesinde kurulan merkez, konusunda uzman ekip tarafından akademik ve idari personel ile öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetleri sunmak için faaliyetlerine devam ediyor.

"Öğrencilerin Karşılaşabilecekleri Problemlerle Baş Etmelerine Yardımcı Oluyor"

Bireylerin gittikçe artan psikolojik destek ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda böyle bir merkezin üniversitemizde açılmış olmasının oldukça önemli olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezimizin açılmasıyla birlikte, özellikle öğrencilerimizin psikolojik sağlığını güçlendirmeyi ve daha sağlıklı, daha mutlu bir yarın inşa etmeyi amaçlıyoruz. Üniversitemiz onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmak amacıyla kurmuş olduğumuz merkezimiz; öğrencilere yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri duygusal, sosyal ve akademik alanlardaki problemlerle baş etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan ve öğrencilerin potansiyellerini gerçekleştirmelerini destekleyen psikolojik hizmet birimidir" dedi.

Rektör Çomaklı: "Sorunlar Ortaya Çıkmadan Önlemenin Önemini Biliyoruz"

Müdürlüğünü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ay'ın yaptığı, Psikoloji alanında uzman zengin kadrosu ile psikolojik danışmanlık hizmeti veren merkezin aynı zamanda yarı zamanlı öğrenciler içinde önemli bir uygulama merkezi olduğuna dikkat çeken Rektör Çomaklı: "Özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak psikolojik danışma ve rehberlik alanında çeşitli eğitim ve danışmanlık faaliyetleri de yürüten merkezimiz, ruh sağlığı alanında yaşanan sorunlar kapsamında psikolojik danışma desteği sağlaması dışında, sorunlar ortaya çıkmadan önlemenin önemini de göz önünde bulundurarak çeşitli psiko-eğitim ve grup çalışmaları ile önleyici müdahale hizmetleri de veriyor. Yeni Nesil Üniversite vizyonumuz çerçevesinde uygulamaya koyduğumuz bu birimimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Randevu sistemi ile çalışan ve gelen taleplere anında dönüş yapan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, eski Edebiyat Fakültesi binasında hizmet veriyor. Detaylı bilgiye ulaşmak için:

https://birimler.atauni.edu.tr/psikolojik-danisma-ve-rehberlik-uygulama-ve-arastirma-merkezi/ - ERZURUM