Erzurum'da iş dünyasında kariyer paneli

Atatürk Üniversitesi Sektör-Öğrenci İş Birliği Kulübü ile ana paydaşlığını Genç Finansçılar Derneği'nin yürüttüğü ulusal zirvede, üniversite ile iş dünyası arasındaki etkileşimi güçlendirmeye yönelik oturumlar düzenlendi.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen ilk oturumda, sunuculuğunu Fatih Aydemir'in, moderatörlüğünü Aleyna İlkay Çopur'un üstlendiği "İş Dünyası-Öğrenci Buluşmaları: Muhasebe ve Denetim Paneli" yapıldı.

Panele, eski Devlet Bakanı ve yeminli mali müşavir Dr. Masum Türker, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Karabınar, Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Coşkun Ertaş ile Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Aykut Özbek katıldı.

İkinci oturumda ise sunuculuğunu Doç. Dr. Fırat Altınkaynak'ın yaptığı, moderatörlüğünü Melisa Akın'ın yürüttüğü "İş Dünyasında Kariyer Paneli" düzenlendi. Oturumda, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı M. Kübra Alioğulları, PAL-KOOP Başkanı Işılay Çakır ile iş insanları Ali Cindilli ve Melikşah Tekin konuşmacı olarak yer aldı.

Zirvenin, öğrencilerin sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurmalarını sağlayarak kariyer planlamalarına katkı sunmayı, teori ile pratiği buluşturarak iş dünyasının dinamiklerini erken dönemde tanımalarına imkan sağlamayı hedeflediği belirtildi. - ERZURUM

