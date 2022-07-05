Atatürk Üniversitesi'nde görev değişimi

Atatürk Üniversitesi Genel Sekreterlik ve Genel Sekreter yardımcılığı görevlerinde devir teslim töreni yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın 2018 yılında Genel Sekreterlik görevine atadığı Doç. Dr. Şendoğan Karagöz, 4 yıllık hizmetinin ardından görevini Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sadık Erdoğan'a devretti.

Genel Sekreter Yardımcılığı görevini 4 yıldır devam ettiren Dr. Öğr. Üyesi Sadık Erdoğan ise görevini Pasinler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yıldız'a teslim etti. Rektörlük Senato Salonunda gerçekleşen törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Sözbilir ve Prof. Dr. Hüseyin Özer ile akademisyenler, daire başkanları ve genel sekreterlik personeli katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın şehir dışında olması nedeniyle devir teslim törenini gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir; görev süresi boyunca üniversitenin idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağladığı, üniversitenin vizyon, strateji, hedef ve iş planları doğrultusunda yenilikçi adımlar attığı ve üniversiteye verdiği tüm hizmetlerden dolayı Doç. Dr. Şendoğan Karagöz'e teşekkür etti.

Genel Sekreterlik ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerini devralan Dr. Öğr. Üyesi Sadık Erdoğan ile Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yıldız'a da yeni görevlerinde başarılar dileyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın tensipleriyle gerçekleşen görev değişikliklerinin bir bayrak değişimi olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde Atatürk Üniversitesinin başarısı için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Devir teslim törenleri, iyi niyet temennilerinin ardından sona erdi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel