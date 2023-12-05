Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında gerçekleştirilen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantıları devam ediyor. Toplantılarda üniversitenin performansı ve yapılan çalışmalar değerlendiriliyor.

Atatürk Üniversitesi'nde 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantıları Devam Ediyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında, birim yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantıları sürüyor.

Kültür Merkezi Mavi Salonda sabah Su ürünleri Fakültesi, öğleden sonra ise Fen Fakültesi akademisyenleriyle bir araya gelen Rektör Çomaklı ve yönetim ekibine, fakülte dekanları ile yüksekokul müdürleri birimlerinde yapılan çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

Araştırma Üniversitesi performans göstergeleri, kültürel dönüşüm çalışmaları, akademik performans sonuçlarının değerlendirilmesi ve TÜBİTAK yetkinlik analizi şeklinde 4 başlık halinde gerçekleşirken, sunumlarda gelişme ve tıkanmalar da izleniyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar ışığında belirlenen yol haritasına yönelik gidişatın ne aşamada olduğunun gözlemleneceğini aktaran Rektör Çomaklı, veriler doğrultusunda başarılı bulunan yerleri ve geliştirilmesi gereken yönlerin tespit edileceğini, ayrıca fakülte ve meslek yüksekokullarında yapılan çalışmaların da geri dönüşlerinin alındığını söyledi.

Rektör Çomaklı: "Üniversitemizin kurumsal gelişimi ancak tüm mensuplarının yüksek aidiyet ve özverili gayretleri ile mümkün olacaktır. Mensuplarımızın kurumumuzu ileri taşımak için ortak amaç ve hedefler doğrultusunda fedakarlıkla hizmet etme arzusunda olduklarına inancım tamdır. Üniversite olarak, evrensel düzeyde nitelikli bilimsel bilgi üreten, Ar-Ge faaliyetleri yürüten, teknoloji üreten, patente dönüştüren ve ürettiği bilimi toplumun yararına sunan araştırma odaklı üniversite olma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası hedeflerine ulaşması hususunda bilim insanlarına önemli görevler düşüyor" dedi. - ERZURUM