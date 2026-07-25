Atatürk Üniversitesi, Lübnan ve Gürcistan ile akademik iş birliklerini güçlendiriyor

Atatürk Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yürüttüğü akademik diplomasi çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Lübnan ve Gürcistan'ın köklü yükseköğretim kurumlarından gelen akademisyenler ve idari temsilciler, gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bir araya gelerek eğitim, araştırma ve sağlık alanlarında hayata geçirilebilecek ortak çalışmaları değerlendirdi.

Rektörlük makamında gerçekleşen kabulde; Beirut Arab Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mohamad Houri, Tiflis Medical Academy Sınav Merkezi Koordinatörü ve Öğretim Görevlisi Vakhtang Deisadze ile Tiflis State Medical Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. George Tchitchinadze'nin de aralarında bulunduğu 8 kişilik akademik ve idari heyet yer aldı.

Uluslararası iş birliği fırsatları masaya yatırıldı

Samimi ve verimli bir atmosferde gerçekleşen görüşmede; Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda geliştirilebilecek akademik iş birlikleri, tıp eğitimi alanındaki güncel yaklaşımlar, bilimsel araştırmalarda ortak proje imkanları ve öğrenci-akademisyen hareketliliğine yönelik fırsatlar ele alındı.

Görüşmede ayrıca sağlık bilimleri alanında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, ortak akademik faaliyetlerin geliştirilmesi ve gelecekte gerçekleştirilebilecek uluslararası projeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

"Bilimsel İş Birlikleri Üniversitelerin Küresel Gücünü Artırıyor"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yükseköğretim kurumlarının küresel ölçekte daha güçlü bir konuma ulaşabilmesinin, uluslararası akademik iş birliklerini sürekli geliştirmesiyle mümkün olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Atatürk Üniversitesi olarak uluslararasılaşmayı yalnızca öğrenci ve akademisyen hareketliliğiyle sınırlı görmüyor; bilimsel üretimi, ortak araştırma kültürünü ve bilgi paylaşımını merkeze alan güçlü akademik ağlar oluşturmayı hedefliyoruz. Lübnan ve Gürcistan'dan üniversitemizi ziyaret eden kıymetli akademisyenlerle gerçekleştirdiğimiz bu verimli görüşmenin, sağlık bilimleri başta olmak üzere birçok alanda yeni iş birliklerine zemin hazırlayacağına inanıyorum. Bilimin evrensel diliyle kurulan her temasın hem üniversitemize hem de ülkelerimiz arasındaki akademik ilişkilere önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum."

Tıp Fakültesinde incelemelerde bulundular

Program kapsamında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde de çeşitli incelemelerde bulunan konuk heyet, eğitim altyapısı, uygulama alanları ve akademik çalışmalar hakkında bilgi aldı. Üniversitenin sahip olduğu bilimsel birikim ve araştırma imkanlarından duydukları memnuniyeti dile getiren heyet üyeleri, gelecekte ortak akademik faaliyetlerin artırılması yönündeki temennilerini paylaştı.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet mesajlarının iletilmesi, hatıra fotoğrafı çekimi ve ilerleyen süreçte gerçekleştirilebilecek ortak çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı