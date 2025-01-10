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Atatürk Üniversitesi ile TOGG Arasında Önemli İş Birliği

Atatürk Üniversitesi ile TOGG Arasında Önemli İş Birliği
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Atatürk Üniversitesi, TOGG ile imzalanan protokol ile kampüsünde kesintisiz ve yüksek performanslı şarj istasyonları kuracak. Bu iş birliği, üniversitenin teknolojik yeniliklere öncülük etmesini ve sürdürülebilir enerji projelerine ev sahipliği yapmasını sağlayacak.

Atatürk Üniversitesi, Türkiye'nin yerli otomobil projesi TOGG ile önemli bir iş birliğine imza attı. Kocaeli Gebze Bilişim Vadisinde düzenlenen törende, TOGG Trugo kesintisiz ve yüksek performanslı şarj istasyonlarının Atatürk Üniversitesi kampüsüne kazandırılmasını içeren protokol imzalandı.

Protokol, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve TOGG Trugo Lideri İbrahim Halil Karaca tarafından imzalanırken, bu anlaşma ile üniversitenin farklı noktalarına şarj istasyonları kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca, TOGG-Trugo tarafından geliştirilen yeniliklerin öncelikli olarak Atatürk Üniversitesi ile paylaşılması da iş birliğinin önemli bir parçası olarak öne çıktı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu: "Atatürk Üniversitesi olarak geleceğin teknolojilerini kampüsümüze taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği, yalnızca üniversitemiz için değil, bölge ve ülkemiz için de sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunma adına önemli bir adım. TOGG ile hayata geçirdiğimiz bu ortaklık, teknolojik yeniliklerin üniversitemizde uygulanmasına öncülük edecek" ifadelerini kullandı.

TOGG ile yapılan bu protokolün, Atatürk Üniversitesinin sürdürülebilir enerji alanında da fark oluşturacak projelere ev sahipliği yapmasını sağlayacağı belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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