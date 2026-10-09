Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde kız öğrenci oranı ilk kez yüzde 61 oldu

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Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde kız öğrencilerin oranı yüzde 61'e yükseldi. Erkek öğrencilerin oranı ise yüzde 39'da kaldı.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde 17 Kasım 1958'de kurulan Edebiyat Fakültesinde kız öğrenciler, ilk kez erkek öğrencileri sayıca geride bıraktı. Yeni öğretim yılında fakültedeki öğrencilerin yüzde 61'ini kızlar, yüzde 39'unu ise erkekler oluşturdu.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, fakültenin 2019 yılında üniversitenin Batı Kampüsü'nde bulunan, yaklaşık 40 bin metrekare kapalı alana sahip yeni binalarına taşındığını hatırlattı.

Fakültede 17 ayrı bölümde 5 bin 644 öğrencinin öğrenim gördüğünü belirten Prof. Dr. Çiğdem, lisansüstü öğrencilerle birlikte toplam öğrenci sayısının 7 bin 200'ü aştığını söyledi. Fakültede 217 akademik personelin görev yaptığını kaydeden Çiğdem, kız öğrencilerin toplam öğrenci sayısı içindeki payının yüzde 61'e ulaştığını vurguladı.

Öğrenci kulüplerine yakın takip

Edebiyat Fakültesinde öğrencilere ait 27 kulübün aktif olarak faaliyet gösterdiğini belirten Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, yeni öğretim yılında öğrenci kulüplerinin daha etkin çalışmalar yürütmesini hedeflediklerini ifade etti.

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Savaş Eğilmez ile birlikte öğrenci kulüplerini ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi alan Prof. Dr. Çiğdem, öğrencilerle düzenlemeyi planladıkları etkinlikler üzerine sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı