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Atatürk Üniversitesi, ABD'de Bilimsel Etkinlikte Temsil Edildi

Atatürk Üniversitesi, ABD'de Bilimsel Etkinlikte Temsil Edildi
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Atatürk Üniversitesi, Michigan Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen beynin sağlığına yönelik teknolojik yenilikler üzerine bir uluslararası toplantıya katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, uluslararası iş birliğine ve bilimin evrensel diline verdikleri önemi vurguladı.

Atatürk Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletlerinde düzenlenen önemli bir bilimsel etkinlikte yer alarak küresel akademik iş birliklerini güçlendirme yönündeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Michigan Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren Biointerfaces Institute ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Nanoscale, Microscale, and Macroscale Networks in Brain Health Technologies Challenge" başlıklı toplantıya Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu katıldı.

Michigan Üniversitesi yöneticisi ve dünyaca tanınmış bilim insanı Prof. Dr. Nicholas A. Kotov'un öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, beyin sağlığına yönelik teknolojik yenilikler; nano, mikro ve makro ölçeklerdeki ağ yapılarının analizleri ve yapay zeka destekli yeni yöntemler gibi güncel bilimsel başlıklar ele alındı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen sunumlarda; karmaşık ağların çözümlenmesine yönelik temsil öğrenme (representation learning), ileri modelleme teknikleri ve temel ağ ölçümleri gibi konularda önemli bilimsel paylaşımlar yapıldı. Katılımcılar, bu alandaki son gelişmeleri tartışma ve farklı akademik perspektiflerden beslenme imkanı buldu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilimin Evrensel Dilini Konuşmaya Büyük Önem Veriyoruz"

Toplantı kapsamında Atatürk Üniversitesinin bilimsel vizyonuna ve uluslararası iş birliği potansiyeline vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti: "Üniversite olarak, bilimin evrensel dilini konuşmaya ve uluslararası araştırma ağlarında yer almaya büyük önem veriyoruz. Michigan Üniversitesi gibi dünya çapında saygın kurumlarla aynı platformda bulunmak, akademik yetkinliğimizin bir göstergesi olduğu kadar, araştırmacılarımız için de değerli bir tecrübe alanı sunmaktadır. Bilimsel üretkenliğimizi küresel ölçekte artırmayı ve Atatürk Üniversitesini araştırma odaklı bir dünya üniversitesi haline getirmeyi hedefliyoruz."

Atatürk Üniversitesi, bu ve benzeri etkinliklerle küresel bilimsel iş birliklerini pekiştirmeye, üniversite-sanayi ve üniversiteler arası ortaklıklara yeni kapılar aralamaya devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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