Atatürk Üniversitesi, 2026 Dünya Üniversite Sıralamalarında 789. Sırada

Uluslararası bağımsız sıralama kuruluşu AD Scientific Index, 2026 yılına ilişkin "Dünya Bilim İnsanı ve Üniversite Sıralamaları"nı açıkladı. 221 ülkeden 24.545 kurum ve 2 milyon 626 bin 699 bilim insanının değerlendirildiği listede, üniversiteler; üretkenlik, atıf etkisi ve bireysel araştırma performansı kriterlerine göre sıralandı.

Yeni sonuçlara göre Türkiye'den toplam 17 üniversite ilk 1000'de yer alırken, Atatürk Üniversitesi 789. sırada yer alarak dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasına girmeyi başardı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Bilimsel üretkenliğe, araştırma performansına ve uluslararası görünürlüğe dayalı bağımsız sıralamalarda üniversitemizin her yıl daha yukarılara çıkması, köklü geçmişimizin ve güçlü akademik kadromuzun bir sonucudur. Atatürk Üniversitesi olarak, bilime yön veren ve topluma değer katan çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Bu başarı, tüm akademik ve idari personelimizin, öğrencilerimizin ve araştırmacılarımızın ortak emeğidir. Hedefimiz, bu ivmeyi daha da yukarı taşıyarak Atatürk Üniversitesini dünyada ilk 500 yükseköğretim kurumları arasına yerleştirmektir."

2026 sonuçlarına göre Türkiye, dünya genelinde 32. sırada, Avrupa'da ise 16. sırada yer aldı. İlk 1000'de 17 Türk üniversitesi bulunurken, bu sayı 2000'de 62'ye, 3000'de 103'e, 5000'de ise 169'a ulaştı. Atatürk Üniversitesi, elde ettiği bu sıralamayla yalnızca bölgesinde değil, ulusal ve uluslararası ölçekte de araştırma ve bilim odaklı güçlü bir kurum olduğunu bir kez daha kanıtladı. - ERZURUM