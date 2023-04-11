Atatürk'ün Seferihisar'a Gelişi Törenle Kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Seferihisar 'a gelişinin 89. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk'ün Seferihisar 'ı ziyaretinin 89. yılı nedeniyle düzenlenen törene, Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Seferihisar İlçe Tabur Komutanı Enver Öztürk, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve ilçe protokolü katıldı.

Törende konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar'ın Atatürk'ü ağırlama şerefine nail olduğunu belirterek, "Biz de bu gururlu anı sonsuza kadar sürdüreceğiz. Her 11 Nisan'da bir kez daha Atatürk'ün emaneti, demokratik ve laik Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak için üzerimize düşen sorumluluğu hatırlayacağız" dedi.

Dünyada yaşanan savaşları ve yıkımları üzülerek izlediklerini söyleyen Yetişkin, "Bugün kimse Türkiye'nin bağımsızlığı ve sınırlarının bütünlüğünü tartışamıyor ise bu Atatürk'ün asırlarca sarsılmayacak bir eser bırakmasındandır" diye konuştu.

Seferihisar'da o günü hatırlayan büyüklerin Atatürk'ün ilçeye gelişi ile yaşanan coşkuyu unutamadıklarını sözlerine ekleyen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Bizler de yıllar sonra çocuklarımıza, torunlarımıza bu günleri gururla anlatacağız. Bu sokaklardan Atamızın geçtiğini, işte o yüzden gözümüz gibi bakmamız gerektiğini söyleyeceğiz" dedi.