Atatürk'ün Hayran Kaldığı Hazar Gölü, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nde İlgi Odağı

ANKARA (İHA) – Atatürk'ün yakından görmek için treni durdurduğu Hazar Gölü, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nde yer alan seyahat severlerin ilgi odağı oluyor.

Ankara-Diyarbakır güzergahında ilk seferine başlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi, güzergah üzerinde bulunan doğa güzelliklerinin yanı sıra tarihin izlerini de taşıyor. Tren, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında gerçekleştirdiği Diyarbakır seyahati sırasında hayran kaldığı için treni durdurduğu Hazar Gölü'nden de geçiyor. Bin 51 kilometrelik hat uzunluğundaki güzergahta yer alan Fırat Demiryolu Köprüsü ve Hazar Gölü gibi noktalar ise tarih severlerin ilgi odağı haline geliyor. - ANKARA