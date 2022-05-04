Atatürk'ün Evinden Alınan Toprak 19 Mayıs'ta Samsun'a Ulaştırılacak

19 MAYIS, SAMSUN (ANKA) -

FERHAT AKGÜN

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden aldıkları toprağı Samsun'a götürmek için Yunanistan'ın Gümülcine kentinden yola çıkan bisikletli grup, Tekirdağ'a ulaştı. Bisikletli grup, toprağı 19 Mayıs törenlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim edecek.

Samsun'da düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmak için Yunanistan'ın Gümülcine kentinden yola çıkan Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi 3 bisikletli, Tekirdağ'a geldi. Bisikletli grup, Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden aldıkları toprağı 1350 kilometre pedal çevirerek Samsun'a ulaştıracak ve 19 Mayıs törenlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim edecek. Toprak, CHP Genel Merkezi'nde oluşturulan müzede de sergilenecek.

Grubu; Tekirdağ'da Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Kadın Kolları Başkanı Nurten Yontar, Süleymanpaşa İlçe Başkanı Aycan Gündüz, Marmara Ereğlisi İlçe Başkanı Tolga Çalışkan'dan oluşan CHP heyeti ve Tekirdağlılar karşıladı.

"1350 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEKLER"

Robis Başkanı Latif Mehmet, şunları söyledi:

"Bin 350 kilometre toplamda pedal çevireceğiz. İlk akşamı Gümülcine'den Malkara'ya kadar pedal çevirdik. Yaklaşık 160 kilometre. Bugün de Malkara'dan Marmara Ereğlisi'ne gideceğiz. Yarın İstanbul'a inşallah pedallayacağız. İstanbul'dan da Kocaeli'ne ve oradan Karadeniz kıyısınca öyle Zonguldak, Sinop devam edeceğiz. Dün bayağı bir zorlandık çünkü hava çok soğuk. Yağmur vardı, rüzgar yedik. Bayağı bir zorlandık ama geçti. Şimdi inşallah bundan sonra güzel havalar olur. Teker değiştirdik maalesef. Öyle bir durumumuz da oldu, devam edeceğiz. İnşallah güzel havalar olur. Böyle zorlanmayız. Atatürk'ün Selanik'teki evinden hatta nar ağacının altından alındı toprak. Oradan talep edildi. Bizlere ulaştırıldı. Biz de şimdi götürüyoruz."

"TOPRAĞI KILIÇDAROĞLU'NA TESLİM EDECEKLER"

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise şunları söyledi:

"Şu anda Selanik'ten ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak Selanik'ten yola çıktı. Şimdi Süleymanpaşa'ya ulaştı. Buradan bin yedi yüz kilometre yol yaparak Selanik'ten Samsun'a kadar yol yapacak ve orada 19 Mayıs'ta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Atakum Belediyemizin de tertiplemiş olduğu bir etkinlikle Samsun'da Genel Başkanımıza hediye edecekler. Değerli arkadaşlarımız bu proje 2021 yılında 19 Mayıs 2021'de başladı. Nasıl başlamıştı? O dönem 28 kardeş belediyemizin Balkanlardaki belediyelerle beraber yapmış olduğu proje çerçevesinde, gençlerimizin Atakum Belediyesi'ndeki ve ata toprakları Selanik'teki kardeş belediyemizin Gümülcine'deki kardeş belediyemizin ortak yapmış olduğu projede ortaya çıkan bu bisikletli, Selanik'ten Samsun'a olan güzergahı da yapılan projeydi.

O projeyi 19 Mayıs'ta çocuklarımız, gençlerimiz, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sunmuşlardı. Bu yıl da 2022'de bu projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İşte değerli arkadaşlar 3 Mayıs'ta Selanik'ten alınan toprağı Gümülcine'den yola çıktılar. Dün akşam Malkara'da bu akşam Marmara Denizi'nde kalacaklar. Buradan İstanbul, Kocaeli, Samsun'a kadar yolculuk yapacaklar. 17 Mayıs'ta Samsun'da olmayı planlıyorlar. Bir yanlışlık olmazsa bir aksilik olmazsa. Günde yüz kilometre bir güzergahları var. ve bu yüz kilometreyi bitirerek 17 Mayıs'ta Samsun'da olacaklar. ve 19 Mayıs'ta da Atamızın doğduğu evden alınan toprağı Genel Başkanımıza orada takdim edecekler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

*Bisikletlilerin gelişi

*Atatürk silüeti önünde fotoğraf çektirmeleri

Robis Başkanı Latif Mehmet

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun