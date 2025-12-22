Haberler

Bilecik'te okul sporlarında masa tenisi başarısı

Bilecik'te okul sporlarında masa tenisi başarısı
Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki masa tenisi müsabakalarında Atatürk Ortaokulu kız takımı il şampiyonu, erkek takımı ise il ikincisi oldu. Kaymakam Abdüssamed Kılıç, ödülleri takdim etti ve öğrencilerin sporun önemine dikkat çekti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde masa tenisi müsabakalarında dereceye giren Atatürk Ortaokulu öğrencileri, ödüllerini aldı.

Bilecik'te gerçekleştirilen okul sporları kapsamında düzenlenen masa tenisi müsabakalarında Atatürk Ortaokulu öğrencileri önemli başarılara imza attı. Müsabakalarda Atatürk Ortaokulu kız masa tenisi takımı il şampiyonu olarak bölge finallerine katılmaya hak kazanırken, erkek takımı ise sergilediği mücadeleyle il ikincisi oldu. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, dereceye giren öğrencilerin sevincine ortak olarak madalya ve kupalarını takdim etti. Öğrencileri tek tek tebrik eden Kaymakam Kılıç, sporun öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, "Müsabakalarda üstün performans gösteren tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, elde ettikleri bu başarıların artarak devam etmesini diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

title