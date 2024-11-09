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Atatürk ölümünün 86. Yıldönümünde anıldı

Atatürk ölümünün 86. Yıldönümünde anıldı
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Arpaçay'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. Yıldönümünde anıldı.

Arpaçay'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. Yıldönümünde anıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Atatürk Haftası nedeniyle Atatürk İlkokulu Müdürlüğü öğretmen ve öğrencilerince program düzenlendi. Programa; Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Cumhuriyet Savcısı Sümeyra Akköz, öğretmen, öğrenci ve velilerinin katıldı.

Etkinlik, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete irtihal etmiş Türk nüyükleri ve kahraman şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Erkinlikte, günün anlam ve önemine dair konuşma yapıldı. Öğrenciler tarafından "Saat 9'u 5 Geçe" adlı şiir okundu ardından "10 Kasım Benim En Büyük Yasım" adlı işaret dili gösterisi sergilendi.

Atatürk adlı şiirin okunması, Atatürk Çocukları adlı gösteri, Atatürk'ün özlü sözleri, Nasıl Öldüğünü Söylerim adlı gösteri ile minik öğrencilerin "Atatürk Ölmedi Yüreğimde Yaşıyor" gösterisi ise dikkatle izlendi. Program daha sonra sona erdi.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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