'Mehmet Âkif Ersoy'u Anma Programı' düzenlendi

Eskişehir'de Atatürk Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen 'İstiklal ve istikbal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı', saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından sahnelenen oratoryo büyük beğeni topladı.

Eskişehir'de Atatürk Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan, 'İstiklal ve istikbal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı' yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sinema Anadolu Salonu'nda yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Protokol konuşmaları ile devam eden programda, Atatürk Lisesi öğrencileri tarafından oratoryo sahnelendi. Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasını ve Milli Mücadele ruhunu yansıtan program, katılımcılardan büyük beğeni aldı. Programın ardından, öğrencilerin katkılarıyla hazırlanan lokmalar misafirlere ikram edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
