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Atatürk İlkokulu Öğrencilerinden Polis Teşkilatı'na Anlamlı Ziyaret

Atatürk İlkokulu Öğrencilerinden Polis Teşkilatı'na Anlamlı Ziyaret
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Sinop'un Türkeli ilçesinde, Atatürk İlkokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler. Öğrenciler, polislerin önemli görevlerini tanıma fırsatı buldu ve hazırladıkları çiçekleri takdim ettiler.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Atatürk İlkokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Okul Müdürü Meral Özertürk ve Ana Sınıfı Öğretmeni Aysun Anar eşliğinde Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, polis memurlarının bu özel gününü kutladı. Ziyarette öğrenciler, polislerin toplum için üstlendiği önemli görevleri yakından tanıma fırsatı bulurken, kendi hazırladıkları çiçeği de görevli personele takdim etti.

Emniyet yetkilileri, öğrencilerin ziyaretinden duydukları memnuniyeti belirterek, böyle anlamlı bir günde kendilerini unutmayan miniklere teşekkür etti. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - SİNOP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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