Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yıl Dönümünde Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Özel Hatem Hastanesi'nde düzenlenen bir törenle anıldı. Törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Başhekim Dr. Hüseyin Esen, Atatürk'ün Cumhuriyet'in mimarı olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Özel Hatem Hastanesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Özel Hatem Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Esen, "Atatürk, sadece bir milletin hayatını değiştiren büyük bir lider değil, aynı zamanda çağdaş, özgür ve bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarıdır. Onun bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, en büyük değerimizdir. Ulu Önder Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözü, Cumhuriyet'in sonsuza dek yaşatılması konusundaki inancının ve milletimize duyduğu güvenin en güzel ifadesidir" dedi.

Dr. Esen, konuşmasının sonunda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
