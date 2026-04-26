Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına hukuki eğitim

Aydın'da Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan hekim ve sağlık personeline yönelik 'Mesleki Sorumluluk Kurulu ve Rücu İşleyişine İlişkin Eğitim' düzenlendi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk ve Muhakemat biriminde görevli avukatlar ile Mesleki Sorumluluk Kurulu İl Koordinatörü tarafından verilen eğitimde, sağlık çalışanlarının mesleki sorumlulukları ve hukuki süreçlerde izlenecek yollar detaylı şekilde ele alındı. Eğitim kapsamında, özellikle rücu işleyişi, idari ve hukuki sorumluluklar ile sağlık çalışanlarının görevlerini yerine getirirken dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara, karşılaşılabilecek hukuki durumlarda izlenecek prosedürler örnekler üzerinden anlatıldı.

Programın sonunda eğitime katkı sunan eğitmenlere ve katılım sağlayan sağlık çalışanlarına teşekkür edilirken, eğitimin sağlık hizmetlerinin daha bilinçli ve güvenli şekilde yürütülmesine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı