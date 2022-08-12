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Ataşehir'in muhtarlık binasında çalışmalar sürüyor

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Ataşehir'in muhtarlık binasında çalışmalar sürüyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ataşehir Mahalle Muhtarlığının inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ataşehir Mahalle Muhtarlığının inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Ataşehir Mahallesi Parkı içerisinde bulunan Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri tarafından projelendirilen Ataşehir Mahalle Muhtarlık binası, 57 metrekare olarak planlandı. Yeni muhtarlık binası içerisinde muhtarlık ofisi, mutfak, mescit ve tuvaletler yer alacak. Yapılan çalışmaları inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Muhtarlık binamız yeniden yapılmaktadır. Hemşerilerimize daha iyi bir ortamda kaliteli ve hızlı hizmet sunmak amacıyla yenilenen muhtarlık binamız kısa zamanda tamamlanarak hizmete sunulacaktır. Tüm mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kocaman Ataşehir Yerel Haberler

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