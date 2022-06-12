Ataşehir'de yabancı uyruklu şahısların kovaladığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Olaya ilişkin 1 kişi tutuklandı - Haberler

Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Selahattin Ç. isimli çocuk (15), yabancı uyruklu kişiler tarafından henüz belli olmayan bir sebepten dolayı kovalanmaya başlandı.

KAÇARKEN ARABA ÇARPTI

Kaçan çocuğa o sırada D-100 karayolunda seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olay üzerine mahalleli sokağa dökülürken, mahalleye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Toplanan mahalleliyi uyararak dağıtan polis ekipleri, mahallede önlem aldı.

2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

15 yaşındaki Selahattin Ç.'nin hayatını kaybetmesine neden olan kazaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri hakkında adli kontrol kararı verildi. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından da bir açıklama yapıldı.

"YAKALANAN ŞAHISLAR İL GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EİDİLDİ"

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ataşehir ilçemizde dün meydana gelen trafik kazası neticesinde 'Taksirle Öldürme' olayı ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Kazayla ilgili olarak;trafik kazasını yapan 1 şahıs adli kontrolle serbest bırakılmış, olaya sebebiyet veren yabancı uyruklu 1 şahıs ise tutuklanmıştır. Daha sonra bölgede yapılan çalışmalarda olayla ilgili olduğu değerlendirilen şahıslar güvenlik görevlilerimizce yakalanarak, ilgili işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir."