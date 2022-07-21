Ataşehir Belediyesi Yaz Konserlerine Ev Sahipliği Yapacak Ataşehir Belediyesi, ilçenin sevilen konser noktalarından Amfili Park ve Deniz Gezmiş Parklarında düzenlenecek yaz konserlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ataşehir Belediyesi, ilçenin sevilen konser noktalarından Amfili Park ve Deniz Gezmiş Parklarında düzenlenecek yaz konserlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) organizasyonuyla yapılacak ücretsiz konser programlarıyla, Ataşehirliler müziğe doyacak. Programın ilk konseri; İBB Kent Orkestrası 'Pop Müziği Akşamı' konseriyle, 26 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atatürk Mahallesi Amfili Park'ta düzenlenecek. 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de ise İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, Ataşehirli müzikseverlerle bir araya gelecek. Konser, Mustafa Kemal Mahallesi Deniz Gezmiş Parkın'da yapılacak. ANKA / Yerel İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Gezmiş Ataşehir Yerel Haberler

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