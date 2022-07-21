Ataşehir Belediyesi Yaz Konserlerine Ev Sahipliği Yapacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ataşehir Belediyesi Yaz Konserlerine Ev Sahipliği Yapacak

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Ataşehir Belediyesi Yaz Konserlerine Ev Sahipliği Yapacak

Ataşehir Belediyesi, ilçenin sevilen konser noktalarından Amfili Park ve Deniz Gezmiş Parklarında düzenlenecek yaz konserlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Ataşehir Belediyesi, ilçenin sevilen konser noktalarından Amfili Park ve Deniz Gezmiş Parklarında düzenlenecek yaz konserlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) organizasyonuyla yapılacak ücretsiz konser programlarıyla, Ataşehirliler müziğe doyacak.

Programın ilk konseri; İBB Kent Orkestrası 'Pop Müziği Akşamı' konseriyle, 26 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atatürk Mahallesi Amfili Park'ta düzenlenecek. 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de ise İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, Ataşehirli müzikseverlerle bir araya gelecek. Konser, Mustafa Kemal Mahallesi Deniz Gezmiş Parkın'da yapılacak.

ANKA / Yerel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Gezmiş Ataşehir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title