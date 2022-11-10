Müdür rüşvet mi aldı? Ataşehir Belediyesi'nden gündem yaratan görüntüyle ilgili ilk açıklama geldi

Ataşehir Belediyesi'nde Ruhsat ve Denetim Müdürü olduğu belirtilen Servet Ön'ün rüşvet aldığına dair çekilen video gündeme bomba gibi düştü. Belediye'den yapılan açıklamada, "İçeriğin neye ilişkin olduğu ve gerçek olup olmadığı konusunda soruşturma başlatılmış olup kişinin görevine son verilmiştir. Kurumumuz tarafından İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na gereği için müracaat edilmişti" denildi.

Daha önce 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu düzenlenen Ataşehir Belediyesi'nde bu kez Ruhsat ve Denetim Müdürü olduğu belirtilen Servet Ön'ün rüşvet aldığı öne sürülen anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde odasında iki kişiyle görüşen Servet Ön'ün önünde oturan kişiden aldığı bir balya parayı alarak çekmecesine koyduğu görülüyor.

BELEDİYE'DEN JET HIZINDA AÇIKLAMA

Ataşehir Belediyesi, sosyal medyada yer verilen ve 'rüşvet' iddiaları ile birlikte servis edilen görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, görüntü içeriğinin gerçekliği konusunda inceleme başlatıldığı, görüntülerde yer alan kurum çalışanının görevine son verildiği, ayrıca başsavcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI, GÖREVİNE SON VERİLDİ"

Ataşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle: "Bir kısım sosyal medya ile basın kurumlarında çıkan, Kurumumuzun bir çalışanı hakkında paylaşılan görüntülere dair bilgi sahibi olunması üzerine, görüntülerde yer alan içeriğin neye ilişkin olduğu ve gerçek olup olmadığı konusunda, Başkanlık emriyle Teftiş Kurulu Müdürlüğümüzce inceleme/soruşturma başlatılmış olup, Başkanlığımızca bu kişinin görevine son verilmiştir. Haberlerdeki görüntülere dair Kurumumuz tarafından İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na gereği için müracaat edilmiş olup, konu hakkında gerekli tüm hassasiyet özenle gösterilmektedir."