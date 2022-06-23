Ataşehir Belediyesi Kayışdağı Yaratıcı Çocuk Merkezi'nde Yıl Sonu Heyecanı

Ataşehir Belediyesi'nin, 10 - 17 yaş arasındaki çocukları teknolojik tasarımla buluşturduğu Kayışdağı Yaratıcı Çocuk Merkezi'nde yıl sonu heyecanı yaşandı. Eğitimlerini tamamlayan Ataşehirli çocuklar, hem katılım sertifikalarını aldı hem de birbirinden yenilikçi tasarımlarını sergilemenin sevincini yaşadı.

Ataşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeditepe Üniversitesi ortaklığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteği ile 2018 yılında faaliyete giren Kayışdağı Yaratıcı Çocuk Merkezi'nde, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde eğitim alan 220 çocuğa, başarı belgeleri, düzenlenen törenle sunuldu.

Cemal Süreya Etkinlik ve Sergi Salonu'nda düzenlenen törene, Ataşehir Meclis Üyesi Vedat Akyol, Kültür İşleri Müdürü T. Volkan Arslan ve Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi Yenilikçilik ve Tasarım Eğitimleri Koordinatörü Eser Özdemir katıldı.

Eğitimlerini tamamlayan Ataşehirli çocuklar, hem katılım sertifikalarını aldı hem de birbirinden yenilikçi tasarımlarını sergiledi.

Kayışdağı Yaratıcı Çocuk Merkezi'nde Tasarım ve Üretim Atölyesi, Elektronik ve Robotik Atölyesi, Kodlama Atölyesi, Çizgi Roman – 2D Karakter Tasarımı Atölyesi, Modelleme ve Animasyon Atölyesi, Stop Motion Atölyesi yapılıyor.

Kayışdağı Yaratıcı Çocuk Merkezi'ndeki atölyeler, okullarda düzenlenen tanıtım çalışmalarıyla öğrencilere anlatılıyor. Aldıkları bilgilerle merakı artan öğrenciler, merkeze kayıt yaptırarak yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalıyor.

Merkezde ayrıca öğrencilere, psikolog desteği, özgün tasarımlar geliştirebilecekleri tasarım odaklı düşünme eğitimleri ile geleceklerini ve kariyerlerini planlayabilecekleri stratejik kariyer planlama eğitimleri de veriliyor.

Tasarımlarını gösterip yarışabilecekleri makeathon ve creathon etkinlikleri de düzenleniyor.

ANKA / Yerel