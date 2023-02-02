Ataması Yapılmayan Öğretmenlerden Turgutlu Belediye Başkanı Akın'a Teşekkür Ziyareti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ataması yapılmayan öğretmenleri konuk etti. Ankara’da yapılan eylem için Manisalı ve Turgutlulu öğretmenlere ulaşım desteği sağlayan Başkan Akın’a öğretmenler teşekkür etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ataması yapılmayan öğretmenleri konuk etti. Ankara'da yapılan eylem için Manisalı ve Turgutlulu öğretmenlere ulaşım desteği sağlayan Başkan Akın'a öğretmenler teşekkür etti.

Geçen günlerde Ankara'da yapılan ortak basın açıklaması için sosyal medya üzerinden destek çağrısında bulunan öğretmenlerin taleplerine kayıtsız kalmayan Başkan Akın, öğretmenlere ulaşım desteği sağladı. Ankara'da seslerini duyuran öğretmenler, Akın'ı ziyaret ederek, desteği için teşekkür etti.

Teşekkür ziyaretinde Akın'ın verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu dile getiriren öğretmenler, "Sosyal medya üzerinden başkanımıza bir çağrıda bulunduk ve çok kısa bir süre sonra bizimle irtibata geçtiler. Çağrımıza kulak verip, bizleri göz ardı etmemesi çok önemliydi. Sadece ulaşım desteği değil, manevi olarak da yanımızda olduğunu bizlere net bir şekilde gösterdi. Kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

Akın ise "Öğretmenlerimiz bizler için çok ama çok kıymetli. Bizleri bugünlere taşıyan öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz bu ülkenin geleceğini oluşturacak. Öğretmenlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.