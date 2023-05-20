Atakumlu gençlerin bilimde ve sanatta buluşma adresi

SAMSUN - Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, gençlerin bilimde ve sanatta buluşma merkezi olan Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nin 1. yaşını gençlerle birlikte kutladı.

Atakum Belediyesi tarafından, atıl bir binadan gençlerin bilim, sanat ve kültür etkinliklerine katıldığı bir merkez haline getirilen Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nin 1. yaşı kutlandı. Bir önceki yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda görkemli bir şenlikle açılan merkezin 1. yaşını Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve Gülay Deveci gençlerle birlikte pasta keserek kutladı. Merkezin kütüphanesi ve mesleki eğitim kurslarının 120 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini kaydeden Başkan Deveci, merkezin Türkiye'deki sayılı yerlerden olduğunu söyledi.

"Örnek bir merkez"

Yapının sadece bir kitap kafe değil, aynı zamanda kültür merkezi ve köy enstitüsü olduğunu belirten Başkan Deveci, "Merkezimizde 45'ten fazla meslek edindirme kursu var. Konferans salonumuzda bir yıl içerisinde 250 defa konferans verildi. Sergi salonumuzda da 50'ye yakın sergi yapıldı. Kütüphanemizde 9 binin üzerinde kitap var, 160'tan fazla öğrenci burada aynı anda ders çalışabiliyor. Bir yılda merkezimize gelen öğrenciler ve kursiyerler 120 bin kişiden fazla. Diğer etkinliklere, sergilere, konferanslara, film gösterimlerine katılan kişilerle de yüz binlerce kişi merkezden faydalandı. Burası aynı zamanda mesleki eğitim kursları açısından Türkiye'de benzeri olmayan, pek çok belediyenin gelip kendine örnek aldığı merkezlerden birisi" dedi.

Başkan Deveci, merkezde öğrenciler için özel fırsatların da olduğunu söyleyerek, "Yorulduklarında, öğrencilerimize verdiğimiz indirimli kartlarla piyasa fiyatlarının altında yemek yiyebiliyorlar; çay ve kahve içebiliyorlar. Burası baştan sona tarifsiz bir gençlik merkezi oldu. Samsunlular biliyor, burası daha evvel metruk bir binaydı. Ondan çevirdik. Bu amaçla düşünülmüş, planlanmış bir bina değil. Dönüştürülmüş bir bina. Ama işlevine kavuştu. Gençlerimiz burayı renklendiriyorlar, gençlik merkezi haline çeviriyorlar. Atakum'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde eğitim gören 42 bin öğrenci yaşıyor. Onları da buraya davet ediyorum. Gelsinler görsünler, buranın olanaklarından yararlansınlar. Varsa eleştirileri söylesinler" diye konuştu.

Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nin ziyaretçilerinden Hüseyin Türkdönmez, merkezin Atakum için çok değerli olduğunu söyleyerek, "Gençlik merkezi çok güzel. Ben buraya 1 aydır geliyorum ve çok seviyorum. Sürekli öğrenci indirimleri yapıyorlar. Harika bir yer, bayılıyorum. Burada hem çok rahat ders çalışıyorum hem de sosyalleşiyorum" şeklinde konuştu.

Merkezin başka bir ziyaretçisi Can Tekin, "Ben buraya üzgün veya moralim bozuk geldiği zaman burada bize sağlanan güzellikler sayesinde mutlu bir şekilde dönüyorum" derken Uras Yazıcı da, "Burası gerçekten çok güzel bir yer, öğrenciler için güzel bir fırsat. Burada çok güzel robotlar yapabiliyorsunuz, ders çalışabiliyorsunuz, sosyalleşebiliyorsunuz. Gerçekten burası bir gençlik merkezi" ifadelerini kullandı.