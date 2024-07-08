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Samsun'da başıboş köpek istilası! Yoldan geçenlere saldırıp sokak sakinlerini uyutmuyorlar

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Samsun'un en nezih ilçelerinden biri olan Atakum'da adeta köpek istilası yaşanıyor. Çok sayıda başıboş köpek çete halinde gezip yoldan geçenlere saldırırken, gece boyunca havlayarak sokak sakinlerini uyutmadıkları gibi sokaklarda da huzur bırakmıyor. Yetkililere çağrıda bulunan mahalle sakinleri, köpek problemine bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

Samsun'un en gelişmiş ilçesi Atakum'un merkezindeki bir sokakta 'köpek istilası' yaşanıyor. Çok sayıda köpek 'çete' halinde geziyor, yoldan geçenlere saldırıyor, gece boyunca havlayarak sokak sakinlerini uyutmuyor.

YOLDAN GEÇENLERE SALDIRIYORLAR

Mimarsinan Mahallesi 165. Sokak sakinleri köpeklerden bezmiş durumda. Vatandaşlar tarafından cep telefonları ile çekilen fotoğraf ve videolarda, köpeklerin yoldan geçenlere saldırdığı görülüyor.

Samsun'da başıboş köpek istilası! Yoldan geçenlere saldırıp sokak sakinlerini uyutmuyorlar

İNSANLAR YOLDAN GEÇEMİYOR

Vatandaşların verdiği bilgiye göre, sokak üzerindeki Aydın Apartmanı bahçe katında bakılan 3 köpek, diğer başıboş köpekleri buraya topluyor. Sokağa toplanan köpekler, özellikle akşam saatlerinde insanları yoldan geçirmiyor.

Samsun'da başıboş köpek istilası! Yoldan geçenlere saldırıp sokak sakinlerini uyutmuyorlar

SOKAKTA HUZUR KALMADI

Bisikletliler, motokuryeler ve yayalara havlayarak saldıran köpekler, sokaktan geçenlere korku dolu anlar yaşatıyor. En büyük korkuyu ise çocuklar yaşıyor ve çığlık atarak köpeklerden kaçmaya çalışıyor. Kendi aralarında da kavga eden köpekler, sokağın huzurunu kaçırıyor. Mahalle sakinleri, yetkililerin 165. Sokak'taki köpek problemine bir çözüm bulmasını istiyor.

Samsun'da başıboş köpek istilası! Yoldan geçenlere saldırıp sokak sakinlerini uyutmuyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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