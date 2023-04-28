Atakum'da Deprem Dayanışması Bin 700 Aileye Ulaştı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin öncülüğünde başlatılan çalışmalarla, Atakum'dan, depremden etkilenen bin 700 aileye dayanışma eli uzandı.

Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin Türkiye'yi derinden etkileyen depremler sonrası büyük bir dayanışma seferberliği başlattığı Atakum'da, çalışmalar hız kesmiyor. Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER) ekipleri, belediyenin kendi imkanları ve vatandaşlardan gelen desteklerle gıdadan, giyim eşyasına ve temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyaç malzemesini depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırıyor. Afet bölgesine TIR'larla ihtiyaç malzemesi gönderen ekipler, Atakum'da yaşamını devam ettiren depremzede vatandaşlar için de yoğun mesai harcıyor.

DAYANIŞMA DEVAM EDİYOR

Atakum Belediyesi Düğün Salonları, PAYMER ve Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'ne getirilen ihtiyaç malzemeleri belediye ekiplerince Atakum'da yaşayan bin 700 aileye ulaştırıldı. Ailelere battaniye, halı, ısıtıcı, kıyafet ve temizlik malzemelerinin yanı sıra gıda kolileri de dağıtıldı. Deprem bölgesine 5 bin, Atakum'da ikamet eden depremzede vatandaşlara 2 bin olmak üzere toplam 7 bin adet gıda kolisi teslim edildi. Karadeniz'in ilk gıda bankası AtaMarket'te Atakum'da yaşayan depremzede vatandaşlara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.