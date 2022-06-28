Atakum Belediyesi Personeli, İşaret Dili Eğitimini Tamamladı

Atakum Belediyesi personeli, işitme engelli yurttaşlara daha verimli hizmet vermek adına başladıkları üç aylık Türk işaret dili eğitimini tamamladı.

Belediye'nin birim personeli; Atakum İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve işaret dili eğitmeni Tugay Kurtgözlü tarafından verilen üç aylık eğitimi tamamladı. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından 25 personel sertifikalarını, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ile Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den aldı.

"İŞİTME ENGELLİLERİN İLETİŞİM HAKLARINA SAYGI DUYUYORUZ"

Eğitimler sayesinde belediyenin özellikle Çözüm Merkezi gibi birimlerinde işitme engelli yurttaşlara daha verimli hizmet verildiğini kaydeden Tugay Kurtgözlü, "Daha önce de gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle önemli noktalarda hizmet veren personelimiz işaret dili öğrenerek işitme engelli yurttaşlarımızla iletişime geçebildi. Kurumumuzda Türk işaret dili bilen personel sayısını gün geçtikçe artırmak için çalışacağız. Burada aslında insan haklarına odaklı bir yaklaşım ile bu eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Çünkü işitme engelliler toplumda birer birey ancak en gözardı edilen noktadalar. İletişim konusunda haklarına yeteri kadar saygı gösterilmiyor. Biz Atakum Belediyesi olarak işitme engellilerin iletişim haklarına saygı duyuyoruz" diye konuştu.

Atakum Belediyesi'nin pek çok alanda engelli yurttaşlara yönelik yaptığı çalışmalar olduğunu belirten Başkan Deveci, "Engellilerin daha mutlu yaşayacağı bir Atakum için projeler üretmeye devam edeceğiz. Daha önce de personelimiz işaret dili eğitimi aldı ve işitme engelli yurttaşlarımızın belediye hizmetlerine kolayca erişebilmesine katkı sundu. Bizim toplumun ihtiyaçlarına yönelik her alanda kendimizi geliştirmemiz, araştırmamız ve öğrenmemiz gerekiyor. Bu önemli derslere katkı sunan herkese, özellikle büyük bir özveri ile Türk işaret dilini öğrenmek için vakit ayıran personelimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Atakum Belediyesi, pandemi döneminde Türkiye'de ilk kez işitme engellilere yönelik şeffaf maske üretimini gerçekleştirmişti. Pandemi döneminde hayata geçirilen bir diğer proje de görüntülü çağrı merkezi olmuştu. İşitme engelli yurttaşlar evlerinde kaldığı süre içerisinde market, eczane gibi ihtiyaçlarını görüntülü çağrı merkezine ulaşarak Atakum Belediyesi'ne iletti. Halen destek için aktif olan hat, pandeminin başından bugüne dek yaklaşık 20 bin çağrıyı yanıtladı. Atakum Belediyesi, Duyum Kafe'de verilen ücretsiz derslerin yanı sıra işitme engelli bireylerin günlük yaşamlarında ihtiyaç duydukları bilgileri, işaret dili ile anlatan özel videolar içeren 'Türk İşaret Dili Akademisi' isimli uzaktan eğitim platformunu kurdu. Akademiye, www.tid.atakum.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor. Atakum Belediyesi oluşturduğu 'Sessiz Harita' projesiyle de işitme engelli yurttaşların işaret dili bilen personele sahip ticari işletmelere erişebilmesini sağlıyor.

ANKA / Yerel