Atakum Belediyesi'nden Robotik Kodlama Kursu

Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde teknoloji meraklıları için açılan robotik kodlama kursunda eğitimler başladı. Kayıtların devam ettiği kurs kapsamında ilk ve ortaokul ile birlikte lise ve üzeri düzeylerde oluşturulan üç ayrı gruba VEX Robotics ekipmanları ile robotik kodlama eğitimleri veriliyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda törenle hizmete açılan Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nde çalışmalar, tüm hızıyla devam ediyor. Merkezde, Atakum Belediyesi Bilişim ve Eğitim Merkezi'nin (ATABEM) birçok branşta devam eden mesleki ve teknik eğitim kurslarının yanı sıra robotik kodlama kursu kapsamında da eğitimlere başlandı. Kayıtların devam ettiği kurs kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve üzeri kategorilerde oluşturulan üç ayrı gruba VEX Robotics ekipmanları ile robotik kodlama eğitimi veriliyor. Ayrıca yeni açılan kurslar da Atakum Belediyesi tarafından kursiyerlere mesajla bildiriliyor.

ULUSLARASI YARIŞMALARA KATILMA FIRSATI

Kurslar hafta içi pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri, hafta sonları ise cumartesi ve pazar günleri veriliyor. Eğitimlerin birinci aşamasında öğrencilerin robotun görsel tasarımını yapabilmeleri, ikinci aşamasında tasarımı modellemeleri, üçüncü aşamasında ise modelledikleri robotu programlayarak projeyi gerçekleştirmeleri hedefleniyor.

Uzmanlar eşliğinde verilen eğitimler sonunda modül ve sertifika sınavlarında başarılı olan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı sertifika almaya hak kazanacaklar. Katılımcılar, alınan eğitimler sonrası robotik sistemleri tanıma ve tasarlama konularında önemli bilgilere sahip olacak. Eğitim sürecinde kursiyerlerin başarılarına göre oluşturulacak robotik takımlar önce ulusal ardından da uluslararası turnuvalara katılma fırsatı yakalayacak.

ANKA / Yerel