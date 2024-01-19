Üye Girişi
Haberler

Atakum Belediye Başkanı Gençleri ve Anneleri Sorumluluğa Davet Etti

Güncelleme:
Abone Ol

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, gençleri ve anneleri sorumluluğa davet ederek, siyaset kurumunun gençlerin geleceğini kararttığını belirtti. Ayrıca, Atakum'un öğrenci dostu bir belediye olduğunu ve öğrencilerin yoğun olarak kullanabileceği bir merkez oluşturduklarını söyledi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, gençleri ve anneleri sorumluluğa davet ederek, "Genç tabii ki itiraz edecek, hata yapacak; sen düzelteceksin. Bu yolu açmayan siyaset kurumu hem Türkiye'nin önünü tıkıyor hem de gençlerin geleceğini karartıyor. Siyaset kurumunun altını çiziyorum. Bu yüzden gençler ve annelerini sorumluluğa davet ediyorum. Atakum'da kendinizi gösterin. Partinin yöneticilerine, delegelerine 'Hayır öyle değil böyle' diyerek iradenizi ortaya koyun" dedi.

Kanal S ekranlarında yayınlanan Haberin Penceresi programında, Samsun Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Merve İlhan'ın sorularını cevaplayan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE ATAKUM'U ÖRNEK ALSIN"

Atakum'un genç nüfusu yoğun olan bir üniversite kenti olduğunu söyleyen Başkan Deveci, önceki günlerde 50 üniversite öğrenci kulübünden yaklaşık 450 üniversiteli gençle bir araya gelerek 13 ana başlıkta kente dair projeleri ve eleştirileri hakkında toplantı yaptıklarını belirterek, "Bizim gençlerimiz siyasete ilgisiz değil. İlgililer ama bu partili siyasete mesafeliler. Ben olsam ben de mesafeli dururum. Ben 20 yaşında bir genç olayım, bu partilere 'Önce bir durun', 'Önce benim dediğimi yapacaksınız, ondan sonra üye olacağız' derim. Genç tabii ki itiraz edecek, hata yapacak; sen düzelteceksin. Bu yolu açmayan siyaset kurumu hem Türkiye'nin önünü tıkıyor hem de gençlerin geleceğini karartıyor. Siyaset kurumunun altını çiziyorum. Bu yüzden gençler ve annelerini sorumluluğa davet ediyorum. Atakum'da kendinizi gösterin. Partinin yöneticilerine, delegelerine 'Hayır öyle değil böyle' diyerek iradenizi ortaya koyun. Türkiye Atakum'u örnek alsın" dedi.

ÖĞRENCİ DOSTU BELEDİYE

Atıl bir yapıyken Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi olarak yeniden projelendirilerek Atakum'a kazandırılan merkezin öğrenciler tarafından yoğun olarak kullanıldığını belirten Başkan Deveci, "Öğrenciler sabah 8'de geliyorlar. Saat 24.00'e kadar orada ders çalışıyorlar. Kütüphanemizde 15 bin kitap oldu. Temini zor akademik kitaplar ve dijital kitaplardan da faydalanıyorlar. Yüksek hızlı internetten faydalanıyorlar. Onlara tanımladığımız Genç Ata Kart ile de indirimli yemek yiyebiliyorlar. Orada birlikte vakit geçiriyorlar. Biz de merkezin standartlarını daha da yükseltmek için çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Cemil Deveci Siyaset Türkiye Samsun Belediye Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Alper Gezeravcı asker mi? Alper Gezeravcı hangi lise, hangi üniversite mezunu? Suriye uzaya gitti mi, uzaya çıkan Suriyeli var mı? Muhammed Ahmed Faris kimdir? Alper Gezeravcı ne zaman dönecek? Astronotlar ne zaman dönecek? Kayseri'de Deprem mi oldu? 19 Ocak Cuma Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 19 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 19 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 19 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 19 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 19 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 19 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 19 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Türk astronot Alper Gezeravcı uzay mekiği hızı ne kadar? Spacex kimin? SpaceX uzay yolculuğu ücreti ne kadar? 19 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title