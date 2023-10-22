Başkan Deveci: "Komşuluk hukukuna ihtiyacımız var"

Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, komşuluk hukukunun önemine değinerek, "Komşuluktan uzaklaştık, mahalle sakinlerimiz ile buluşarak bunu yeniden oluşturmaya çalışıyorum" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 'Komşularımızla Buluşuyoruz' etkinliğinin yenisini Büyükoyumca Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Mahalle Muhtarı Fatma Yiğit'in de eşlik ettiği toplantıda vatandaşlar, Başkan Deveci'nin mahalleliye söz verdiği, Atakum Belediyesi'nin yetkisinde olan alanlardaki eksikliklerin giderilmesiyle ilgili teşekkür etti, yeni taleplerini de iletti.

Buluşma etkinliği ve komşuluğun önemine değinen Başkan Cemil Deveci, "Bu toplantılarla birbirimizi tanıyalım, komşuluğumuzu güçlendirelim istiyoruz. Birbirimizin yüzüne bakmıyoruz. Asansörde karşılaşıyoruz 'merhaba' diyorsak diyoruz sadece. Çocuğunun ameliyatını, oğlu askerdeyse bir sıkıntısı olup olmadığını, annesi babası hastaysa durumu nasıl olduğunu sormuyoruz. Komşuluktan uzaklaştık, bunu yeniden oluşturmaya çalışıyorum. Adayken de kalabalık bir toplantıda bir kişi söz alıp 'En büyük projen nedir?' diye sordu. 'En büyük projem bu şehirde komşuluğu yeniden oluşturmak, komşuluk hukuku kurmak' dedim. Buna çok ihtiyacımız var" diye konuştu. - SAMSUN