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Atakule, Jandarma'nın 184. kuruluş yıl dönümü için aydınlatıldı

Atakule, Jandarma'nın 184. kuruluş yıl dönümü için aydınlatıldı

Yerel Haberler

Başkentin simgesi Atakule, Jandarma Genel Komutanlığının 184. kuruluş yıl dönümü için aydınlatıldı.

Başkentin simgesi Atakule, Jandarma Genel Komutanlığının 184. kuruluş yıl dönümü için aydınlatıldı.

Atakule, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mavi ve kırmızı ışıklarla aydınlatıldı. Kulenin tepe kısmındaki ekranda "Jandarma 184 Yaşında" mesajı yer alırken AVM kısmında bulunan dev led ekranlardan ise jandarma personelinin yer aldığı kısa film yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Atakule Yerel Haberler

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