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Aslanbay’dan Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ziyaret

Aslanbay’dan Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ziyaret
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Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, Adalet Bakanı Akın Gürlek’i makamında ziyaret etti.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya giden Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti. Ziyarete yönelik açıklamada bulunan Aslanbay, "Bakanımızı Kapadokya'mızda yapmış olduğumuz çalışmalar ve hayata geçirmeyi planladığımız projeler ile ilgili kapsamlı bir şekilde bilgilendirdik. Bu vesileyle bölgemize gösterdikleri özel ilgi, Kapadokya'nın geleceğine verdikleri kıymetli destek ve nazik kabulleri için Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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