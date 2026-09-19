ASKON Başkanı Turan: 'Gazilik, yalnızca bir unvan değil; milletimizin gönlünde en yüce makamlardan biridir'

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Turan, "Kahraman gazilerimiz milletimizin bağımsızlığı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve kutsal değerlerimiz uğruna canlarını hiçe sayarak bu toprakları bize vatan kılmışlardır. 19 Eylül 1921 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanı ve Mareşal Rütbesi verilişinin yıldönümü ile birlikte, vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü için üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek hayatlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin onur gününü hep birlikte kutlamanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

"Vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan aziz milletimizin şanlı tarihi, bu uğurda kahramanca verilen mücadelelerle doludur" diyen Turan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Türk Milleti, var olduğu günden bu yana, ülkesine, milli ve manevi değerlerine, birlik ve beraberliğine yönelen tehditlere karşı canı pahasına mücadele etmiştir. Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir.

Devletini ve milletini canından aziz bilerek bu yüce makamlara yükselmiş olan şehit ve gazilerimiz, her zaman milletimizin haklı gurur kaynağı olmuştur. Ülkemizin bağımsızlığını, huzur ve güvenliğini muhafaza etmek için her türlü fedakarlığı ortaya koyan ve bu uğurda tereddüt etmeden canlarını feda etmeyi göze alan gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Gazilik, yalnızca bir unvan değil; milletimizin gönlünde en yüce makamlardan biridir.

Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınları milletimize verilmiş en kıymetli emanetlerdir. Devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarıyla onların yanlarında olmaya devam edecektir.

Bugün birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir gündür. Milletimizin birlik ve beraberliğine, kardeşliğimize ve geleceğimize kast eden saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarını bozmayı amaçlayan her türlü saldırılar karşısında, aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde kararlı bir duruş sergileyeceğine inanıyorum. Onların göğsünde taşıdıkları onurlu madalyalar, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin sembolü, gelecek nesillerin de yol haritasıdır. Bizlere düşen görev, şehit ve gazilerimizin emanet ettiği bu vatanı korumak, onların fedakarlıklarını unutmamak ve aynı inançla geleceğe sahip çıkmaktır.

Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda etmiş şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı