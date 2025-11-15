Aşkale Öğrencileri Tarihi ve Kültürel Bir Gezide Buluştu

Aşkaleli öğrenciler, bugün Aşkale Kaymakamlığı ve TÜGVA Aşkale İlçe Temsilciliği tarafından organize edilen kapsamlı bir Erzurum gezisiyle tarihi ve kültürel bir yolculuğa çıktı.

Sabah kahvaltı programıyla başlayan etkinlikte öğrenciler, keyifli bir atmosferde bir araya gelerek güne enerjik başladı.

Gezi programına Aşkale Kaymakamı Sayın Emre Oğuztürk ve TÜGVA Erzurum İl Başkanı Muhammed Faruk Kömeç de katılarak öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Oğuztürk ve Kömeç, gençlerle sohbet ederek onların görüşlerini dinledi.

Gün boyunca Erzurum'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret eden öğrenciler, şehrin geçmişine ve kültürel mirasına dair önemli bilgiler edindi. Gezilen yerlerle ilgili uzmanlar tarafından yapılan bilgilendirmeler, öğrencilere hem öğretici hem de keyifli anlar yaşattı.

İlçe Kaymakamlığı ve TÜGVA Aşkale İlçe Temsilciliği'nin öncülüğünde gerçekleşen program, hem sosyal hem de eğitici yönüyle öğrencilerden tam not aldı. Gezi, gençlerin ufkunu genişletirken aynı zamanda ilçe adına anlamlı bir kültür faaliyetine dönüştü. - ERZURUM