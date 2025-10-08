Haberler

Aşkale'deki Kız Öğrenci Yurdunun Kapatılması Öğrencileri Mağdur Etti

Güncelleme:
Erzurum'un Aşkale ilçesinde depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatılan kız öğrenci yurdu, üniversite öğrencileri için barınma sorunu oluşturdu. Öğrenciler kalacak yer bulmakta zorluk çekerken, aileler tedirgin.

Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte ilçeye gelen öğrenciler kalacak yer bulmakta büyük zorluk çekiyor. Aileler çaresiz, öğrenciler ise mağdur durumda.

Veliler, "Çocuklarımızı okutmak istiyoruz ama barınacak yer bulamıyoruz. Kız öğrencilerimiz okumasın mı ilçemizde?" diyerek yetkililere seslendi.

İlçede uzun yıllar öğrencilere güvenli bir ortam sunan yurdun kapatılması, hem aileleri hem de eğitim camiasını derinden üzdü.

Vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
