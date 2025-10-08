Aşkale'deki Kız Öğrenci Yurdunun Kapatılması Öğrencileri Mağdur Etti

Erzurum'un Aşkale ilçesinde Kız Öğrenci yurdunun depreme dayanıklı olmadığından dolayı kapatılmasının ardından öğrenciler mağduriyet yaşıyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yapılan incelemeler sonucunda depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen ve bir süre önce kapatılan kız öğrenci yurdu, üniversiteye giden birçok genç kızın barınma sorunuyla karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte ilçeye gelen öğrenciler kalacak yer bulmakta büyük zorluk çekiyor. Aileler çaresiz, öğrenciler ise mağdur durumda.

Veliler, "Çocuklarımızı okutmak istiyoruz ama barınacak yer bulamıyoruz. Kız öğrencilerimiz okumasın mı ilçemizde?" diyerek yetkililere seslendi.

İlçede uzun yıllar öğrencilere güvenli bir ortam sunan yurdun kapatılması, hem aileleri hem de eğitim camiasını derinden üzdü.

Vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor. - ERZURUM